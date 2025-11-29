El brot de pesta porcina amenaça un dels sectors exportadors més potents
- Amb dos casos confirmats i 4 més de sospitosos, el conseller Ordeig demana evitar desplaçaments al Parc de Collserola
- Catalunya exporta porcí fora de la Unió Europea per valor d'uns 1.000 milions d'euros
El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Agroalimentació investiga 4 casos més de senglars morts per Pesta Porcina Africana (PPA) a l'entorn de Collserola. Després d'anunciar aquest matí la detecció d'aquests nous casos sospitosos, en una entrevista al programa 'Són 4 dies' de Ràdio 4 el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha demanat "responsabilitat" a la ciutadania i evitar anar a Collserola, sobretot en el radi de 6 quilòmetres al voltant del focus situat a Cerdanyola del Vallès.
Davant la detecció d'aquest focus de pesta porcina, el Govern informa que s'han activat de manera immediata un conjunt de mesures excepcionals de control, prevenció i bioseguretat per evitar la propagació del virus. Destaquen les restriccions al medi natural en 12 municipis i la prohibició d'accedir a la totalitat del Parc Natural de Collserola per fer-hi activitats de lleure.
⚠️ Màxima precaució al voltant de Cerdanyola del Vallès i @parcncollserola, zona 0 del brot de pesta porcina africana.
Segueix les recomanacions de les autoritats i evita la zona afectada si no és estrictament necessari.
Consulta els municipis afectats:
En concret, a la zona més propera al punt d’afectació a Cerdanyola del Vallès, en un radi de 6 quilòmetres i que comprèn 12 municipis, s'ha decretat:
- El tancament total d’accés al medi natural.
- La suspensió de qualsevol activitat de caça i treballs forestals.
- La prohibició de qualsevol activitat en zona rústica per motius de bioseguretat.
- La instal·lació de barreres físiques i químiques, així com trampes per al control de senglars
Els municipis afectats en aquesta franja són: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.
A més a més, també s'han dictat restriccions en un segon perímetre que abasta un radi de 20 quilòmetres al voltant del focus principal. En aquesta àrea, que inclou 64 municipis, les restriccions específiques consisteixen en:
- Limitar les activitats de lleure, de caça i vinculades a la biodiversitat.
- La prohibició d’aquelles actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i bioseguretat
- La restricció d'accés a la totalitat del Parc de Collserola per realitzar-hi activitats lúdiques i de lleure
La llista sencera de municipis afectats és la següent:
- Alt Penedès: Gelida, Sant Llorenç d'Hortons
- Anoia: Els Hostalets de Pierola, Masquefa; Bages: Castellbell i el Vilar, Mura i Rellinars
- Baix Llobregat: Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i La Palma de Cervelló
- Barcelonès: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
- Maresme: Alella, El Masnou, Montgat, Teià, Tiana i Vilassar de Dalt
- Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls
- Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès
Crida a la precaució i a la responsabilitat
En l'àmbit de tots els municipis afectats, la Generalitat fa una sèrie de recomanacions. En primer lloc, intensificar la neteja de papereres i contenidors, així com situar les menjadores de gats en punts elevats. També es demana avisar la ciutadania que està prohibit donar menjar als senglars i tancar les zones de pícnic fins a nou avís. Al mateix temps, cal trucar al 112 en cas de trobar un senglar mort i en cap cas manipular-lo perquè, tot i que la malaltia no es transmet a les persones, es podria contribuir a propagar-la.
La Pesta Porcina Africana no afecta els humans, però és altament contagiosa i afecta el porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. Algunes formes del virus provoquen febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort de l'animal en entre dos i deu dies. La mortalitat pot arribar a ser del 100%.
La malaltia va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l'any 2014. Des de Rússia, es va estendre a Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar. Actualment, està present en explotacions porcines de 13 països (Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia).
El govern espanyol ja ha comunicat el focus a la Unió Europea i a l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA). Les investigacions per saber l'origen del brot ja han començat. En tractar-se d'una malaltia de categoria A, es demana al sector que s'extremin totes les mesures de bioseguretat i vigilància a les explotacions de porcí i en el transport d'animals.
Segons ha explicat el ministre d'Agricultura s'està treballant per "limitar al màxim l'impacte econòmic en el sector porcí" i confia a aconseguir obrir "amb la màxima celeritat" els mercats d'exportació tancats. En una compareixença extraordinària aquest dissabte, Luis Planas ha recordat que actualment un terç dels 400 certificats d'exportació de porcí a 104 països està "bloquejat".
🗣️ El ministre d'Agricultura fa una crida a la calma perquè no estem davant d'una crisi sanitària amb risc imminent per a les persones
🐖 Luis Planas demana prudència i col·laboració al sector porcí, al qual assegura que el Govern farà costat
➕ Info:
El ministre ha explicat que "hi ha cobertures i indemnitzacions previstes" en l'àmbit legal en el cas de la Pesta Porcina Africana, però que caldrà "valorar" què fer i anar "pas a pas". Un dels fronts principals de pressió ara mateix és a la Xina, amb "contactes" perquè les restriccions afectin només la demarcació de Barcelona. El ministre no ha volgut especular sobre els orígens del brot i com s'han contagiat els animals que s'han trobat morts.
Preocupació al sector porcí
La Generalitat assegura que tots els casos positius s'han detectat en animals salvatges i que a hores d'ara no es té constància que el virus hagi entrat a cap granja, tot i que la zona principalment afectada hi ha unes 39 explotacions, que ja han estat confinades. Des de fa unes hores s'ha decretat el tancament de totes les exportacions fora de la Unió Europea (UE) i això, ha reconegut el conseller d'Agricultura, tindrà "un impacte econòmic gran".
Es calcula que el sector porcí català ven fora de la UE, productes per valor d'uns 1.000 milions d'euros anuals. "La situació és greu i l'hem de gestionar el millor possible", ha dit el conseller Ordeig, que ha recordat que un cop el focus quedi controlat el ministeri d'Agricultura haurà de gestionar bilateralment amb tots els mercats exportadors possibles flexibilitzacions de les restriccions.
El responsable de ramaderia de la FCAC, Jordi Saltiveri, denuncia la falta control sobre la fauna: "tenim molts calers al territori". Les exportacions de porcí representen el 19,3% del total d'exportacions alimentàries. Per la seva banda, el president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, ha demanat que “ràpidament se solidifiqui” i es deixi orientat el focus, però s'ha mostrat tranquil perquè les condicions de seguretat són molt millors que l’any 1994, quan hi va haver un brot important.
🐗 El sector porcí lamenta els dos casos de Pesta Porcina Africana i demana mesures.
Les exportacions de carn de porc representen el 19,3% del total d'exportacions alimentàries | @asajalleida
➕ Info:
Des de JARC, el responsable del sector porcí, Jordi Siscart, ha apel·lat a la confiança amb el Departament i el Ministeri d’Agricultura: assegura que els porcs senglars portaven entre 24 i 30 hores morts, per tant, es van localitzar aviat.