La Vall d'Aran acull el primer Congrés Internacional sobre llengües minoritàries i tecnologia
- El Congrés posa el focus en la creació de continguts digitals en llengües minoritàries
- L’aranès es manté amb 2.200 parlants, però baixa presència en comerç i sanitat
La Vall d’Aran és l’escenari del primer Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries, una cita pionera que reuneix experts en intel·ligència artificial i diversitat lingüística. El Congrés està organitzat per la Universitat Pompeu Fabra, el Consell General de l'Aran i RTVE. L’objectiu és analitzar com la tecnologia pot ajudar a preservar idiomes en risc.
El congrés posa el focus en la creació de continguts digitals en llengües minoritàries, que sovint queden fora de les grans plataformes. Els organitzadors defensen que la IA pot ser una eina clau per revertir el retrocés lingüístic, generant materials audiovisuals, educatius i culturals adaptats.
Amb aquesta iniciativa, la Vall d’Aran vol posicionar-se com a referent en la innovació aplicada a la preservació lingüística, en un moment en què la globalització i la manca de recursos amenacen la supervivència de moltes llengües.
Participació de RTVE
Quim Barnola, coordinador de llengües cooficials i minoritàries de RTVE, ens explica que "l’objectiu de la trobada és analitzar fins a quin punt la intel·ligència artificial i les noves tecnologies poden ser aliades en la creació de continguts audiovisuals i contribuir a la pervivència de llengües en retrocés, com l’aranès".
Barnola afegeix que la iniciativa vol aprofitar la col·laboració entre investigadors acadèmics i experts en taules rodones divulgatives per identificar oportunitats que permetin potenciar les llengües minoritàries. "La manca de professionals i d’indústria audiovisual en zones concretes és un dels principals reptes", apunta.
“La Vall d'Aran acull el primer Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 27, 2025
🗣️L'objectiu final és impulsar la creació de continguts en llengües en retrocés amb el suport de la IA | @quimbarnola pic.twitter.com/OledVWJ9Cl“
En aquest sentit, assenyala que "la tecnologia pot ajudar en la creació de continguts animats, en la subtitulació i en l’adaptació de materials per acostar als més petits continguts apropiats en la seva llengua materna".
Barnola destaca que RTVE ha fet passos importants, com la creació de l’àrea de coordinació de llengües minoritàries, "un fet inèdit dins la corporació". Destaca que "tota la corporació té clara la importància de preservar les llengües minoritàries i buscar fórmules que quedin representades a la programació de RTVE", com n’és una demostració la nova La2Cat.
En el cas de l’aranès, RTVE ha invertit en un film rodat en aquesta llengua, amb una quarta part gravada a la Vall d’Aran. “Queda camí per recórrer, però estem invertint per sobre del 6% que marca la llei”, assegura Barnola, reafirmant el compromís amb la diversitat lingüística.
L'ús lingüístic de l'aranès
L’aranès es manté amb 2.200 parlants, segons l’enquesta d’usos lingüístics de la Generalitat. El 79,7% dels habitants de la Vall d’Aran entén la llengua, el 64% la sap llegir, el 54% parlar i el 39,4% escriure. Tot i això, només el 23,4% la considera llengua habitual. Entre 2018 i 2023, l’arribada de població de fora de l’Estat ha influït en aquests resultats | INFORMA: Joana Sendra
L’estudi també revela que l’aranès té presència baixa en el gran comerç, el sistema sanitari i les administracions no locals, segons Jordi Suïls, director dels serveis territorials de política lingüística. El repte és reforçar-ne l’ús en àmbits formals per garantir-ne la vitalitat.