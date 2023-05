Els aranesos també es juguen el seu govern el proper 28M

Maria Vergés, d'Unitat d'Aran, és síndica des d'octubre del 2020, quan va succeir Paco Boya que havia estat nomenat secretari general, del govern de Sánchez. És la primera vegada que encapçala la llista socialista. Aquesta legislatura ha lidiat amb el fracàs de la candidatura als Jocs Olímpics i sobretot amb la pandèmia. En termes de salut, la reforma de l'hospital és una de les cartes que juga.

En el que coincideixen totes dues candidates és en reclamar més recursos per la llengua aranesa i més competències en habitatge, un dels grans problemes a l'Aran. Falten vivendes i les que hi ha són molt cares, en bona part perque estan copades per a ús turístic.

Al Consell General que celebra els plens a la casa del senyor d'Arròs hi ha 13 consellers a escollir. Els triaran entre 6 circumscripcions, els 6 terçons històrics en que es divideix la vall. També aspiren a ocupar alguna d'aquestes cadires El Partit Renovador d'Arties e Garòs i la formació d'esquerra Aran Amassa.