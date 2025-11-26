La Generalitat anuncia la compra de 1.064 pisos d'InmoCaixa per ampliar parc públic de lloguer
- L'operació suposa la compra més gran mai realitzada per la Generalitat
- Els habitatges s'incorporen al Pla 50.000 per garantir el 15 % de parc públic
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la compra de 1.064 habitatges a InmoCaixa per un import de 87,2 milions d’euros, en el marc del Pla 50.000 que té com a objectiu que el 15 % del parc immobiliari sigui públic | Informa: Lorena Hens
L'operació permetrà incorporar aquests pisos al parc públic de lloguer de manera permanent i assegurar que les persones que hi viuen puguin continuar-ho fent amb la mateixa renda. El 90% perdien la protecció l'any 2035.
Els habitatges adquirits estan distribuïts en diversos municipis: Barcelona, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida, Tarragona i Sabadell. Amb aquesta nova compra, ja són més de 1.900 els pisos adquirits a InmoCaixa per la Generalitat en el darrer any, sumant-se als tres lots anteriors de 450, 214 i 179 habitatges.
La compra més gran realitzada per la Generalitat
Illa ha fet l'anunci durant la conferència 'Oportunitats per liderar' a Fira Sabadell, que ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i representants del teixit econòmic i social de la capital vallesana. El president ha subratllat que es tracta de la compra més gran realitzada mai per la Generalitat i que l'objectiu és garantir l'estabilitat residencial i tenir un impacte rellevant en el mercat de lloguer assequible.
“🗣️ "Rescatem pisos del mercat per convertir-los en habitatge públic i garantir estabilitat residencial"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 26, 2025
🏘️ Salvador Illa posa el focus en l'habitatge a la conferència 'Oportunitats per liderar', anunciant la compra de més de 1.000 pisos d'ImmoCaixa | @RTVECatalunya pic.twitter.com/O27wKu5vBR“
Segons Illa, l'accés a l'habitatge és una de les principals preocupacions dels catalans i un dels factors clau de desigualtat social. Per això, ha advocat per un canvi de paradigma que permeti "fer més del que s'ha fet fins ara", destacant mesures com la reserva pública de solars per habitatge protegit, el Fons d'Emancipació Jove i les noves convocatòries del Pla de Barris.
Els llogaters mantenen la vaga
Una setantena d’aquests habitatges estaven afectats per la vaga del Sindicat de Llogateres, que pressionava perquè passessin a ser protegits indefinidament. El sindicat ha celebrat com una “victòria” la compra, però ha avisat que la “lluita continua” per part de les famílies que han estat en vaga de lloguer vuit mesos fins que s’aclareixin tots els detalls i es retirin les denúncies.
“🏘️ El @SindicatLloguer celebra com una victòria contra La Caixa la compra dels pisos d'InmoCaixa per part de la Generalitat | @RTVECatalunya pic.twitter.com/m6H3uPcOjc“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 26, 2025
“Fins que no s’acabi, no pararem de lluitar", ha afirmat una de les vaguistes, Yolanda Mallén. El coordinador d’Acció Sindical de La Caixa, Aldo Reverte, ha precisat que la vaga “no està desconvocada” a l’espera de rebre tots els detalls sobre la negociació, que l’entitat encara no té.