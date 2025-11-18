Els Omells de na Gaia: un poble de la plana de Lleida que se sent “abandonat”
- Als Omells de na Gaia només hi ha secretaria un dia a la setmana.
- L’alcalde denuncia la manca de serveis i la sensació d’aïllament.
Als pobles petits del pla de Lleida, la falta de serveis se suma a la manca de secretaris municipals, una figura clau per a tràmits veïnals i gestions locals. Aquesta situació és especialment greu als municipis de menys de 500 habitants, com Els Omells de na Gaia, a l’Urgell, on la secretaria només hi és un dia a la setmana, coincidint amb l’arribada de la parada de fruita i verdura.
Sensació d'aïllament
Amb 140 habitants, la majoria gent gran, el poble depèn del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) que presten els consells comarcals i financen les diputacions. La manca de personal propi fa que els tràmits s’endarrereixin i que la gestió municipal sigui cada cop més complicada, agreujant la sensació d’aïllament en zones rurals.
L’alcalde, Delfí Escote, que porta 24 anys al càrrec, ha vist passar 17 secretaris i lamenta la precarietat: “No tenim secretaris, no tenim autobús, no tenim botigues. Ens sentim abandonats de la mà de Déu”. Els darrers cinc anys han estat els més inestables, amb canvis constants i casos com el d’un secretari que només va durar 15 dies.
La falta de personal qualificat posa en risc la continuïtat administrativa i accentua el despoblament. Els ajuntaments reclamen més recursos per garantir un servei bàsic que consideren imprescindible per mantenir la vida als pobles petits.