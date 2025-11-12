Salut aposta per la intel·ligència artificial per millorar l'atenció a les UCI
- L’Hospital Joan XXIII de Tarragona lidera el projecte per predir altes i entendre millor les causes de l'ingrés
El Departament de Salut fa un pas endavant en la digitalització sanitària. Vol aplicar intel·ligència artificial als malalts crítics per millorar la gestió i la qualitat assistencial. L’objectiu és doble: preveure quan un pacient podrà sortir de l’UCI i analitzar per què ha ingressat, per saber si es podria haver evitat.
El projecte el lidera l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, amb el suport de la Fundació TICSalut i Social. El director, Jordi Guanyavents, explica que la IA no només optimitzarà recursos i reduirà despesa, sinó que també ajudarà a prendre decisions mèdiques més precises.
Ara mateix, el programa es prova a Girona, Tarragona i les Terres de l’Ebre. La segona fase arribarà a Lleida i el Pirineu, i la tercera, la més complexa, als grans hospitals de Barcelona. Tot i això, la implantació serà lenta: cal superar obstacles tècnics i legals abans de posar data definitiva.
La cap de Medicina Intensiva del Joan XXIII, Maria Bodí, destaca que la IA pot transformar l’atenció als pacients crítics, però adverteix que cal fer-ho amb garanties i seguretat.