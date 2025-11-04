L'Smart City posa el focus en la IA per accelerar la transformació urbana
- El saló reuneix 1.200 expositors per explorar com la intel·ligència artificial pot fer ciutats més sostenibles
- Entitats propalestines es concentren a les portes del recinte per denunciar la “inacció institucional”
La intel·ligència artificial torna a ser protagonista de l’Smart City Expo World Congress, que se celebra aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. L’esdeveniment, que arriba a la seva 15a edició, posa el focus en com aquesta tecnologia pot contribuir a crear ciutats “més eficients i sostenibles”, un objectiu que des de fa temps reclamen veïns, entitats i grups municipals.
L’organització preveu superar els 25.000 assistents i compta amb més de 1.199 expositors, 850 ciutats representades i 600 ponents internacionals.
El programa s’articula en vuit eixos temàtics: tecnologies habilitadores, energia i medi ambient, mobilitat, governança i economia, vida i inclusió, infraestructura i construcció, i economia blava.
Arbres robotitzats i detectors d'incidents
Entre les propostes més innovadores hi ha un robot autònom amb sensors ambientals i algoritmes d’intel·ligència artificial que permet col·locar arbres en espais on no és possible fer plantacions tradicionals. Aquests “arbres robotitzats” es desplacen de manera independent segons la radiació solar, la qualitat de l’aire o la temperatura.
També destaca una “orella intel·ligent”, un sistema capaç de detectar, classificar i alertar en temps real sobre incidents com crits d’auxili, vidres trencats o possibles agressions.
A més a més, ens fem eo d'una brossa intel·ligent que funciona amb energia solar capaç de compactar residus per augmentar el seu emmagatzematge. Les brosses estan geolocalitzades i es pot saber amb cinc dies d'antelació quan estaran plenes per planificar millora la recollida.
“Les solucions que es presenten aquí sovint acaben implementades a la nostra ciutat”, ha assegurat el director del saló, Ugo Valenti, que ha recordat com els panells informatius de les parades d’autobús de Barcelona que mostren el temps que falta van néixer d’una idea presentada en una edició anterior.
“🤖 El director de l’@SmartCityexpo defineix el saló com un esdeveniment “imprescindible per entendre què passarà en un futur”.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 4, 2025
🗣️ “Totes les solucions que es presenten aquí acaben implementant-se a les ciutats" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/Q4bgfnKQX4“
Protesta per vincles amb Israel
Tot i l’enfocament tecnològic, la fira no ha quedat exempta de polèmica. Diverses organitzacions propalestines han denunciat la presència d’empreses que consideren “còmplices” amb Israel.
Aquest dimarts al matí, una vintena de persones s’han concentrat a les portes del recinte per mostrar el seu rebuig i exigir tant a l’Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat que “adoptin mesures” davant d’aquests vincles.
“Avui hem estat, davant la @Fira_Barcelona per deixar clar que la complicitat a la nostra ciutat amb l'Estat sionista no és ni serà mai benvinguda. I també per exigir mesures vinculants a@bcn_ajuntament i @parlamentcat #ProuComplicitat ! pic.twitter.com/wo4P27aGTL“— LHambPalestina (@LHambPalestina) November 4, 2025
