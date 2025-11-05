Un mes del macrotall a l'R3: menys passatgers i mateixos retards
- Renfe perd un 20% dels viatgers malgrat l’ampliació del servei alternatiu per carretera
- L’R3 continua sent la línia menys puntual de Barcelona, amb retards mitjans d’11,2 minuts
Quan fa un mes de l’inici del macrotall a l'R3 per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga, Renfe ha fet balanç: la companyia ha perdut un 20% dels viatgers, una de cada cinc persones han optat pel cotxe o altres opcions.
La resta, unes 16.000 persones diàries, continuen utilitzant el servei alternatiu per carretera o traslladant-se cap a altres línies com l’R2 o l’R4. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, considera el balanç “positiu” i destaca millores com la reconfiguració horària dels autobusos a la Garriga, que ara circulen cada 30 minuts.
Augmenta el temps dels desplaçaments
Els passatgers que continuen fent el trajecte amb l’R3 asseguren que han d’aixecar-se més d’hora i sortir abans de casa perquè el recorregut els suposa entre 20 i 30 minuts més. Carmona reconeix l'increment, però assegura que “s’ha treballat per minimitzar-lo” i destaca la posada en marxa de serveis directes entre Centelles i Barcelona, així com des de Vic i la Garriga.
Tampoc descarta nous reajustos més endavant, i avança que de cara a l’hivern s’estudiarà sumar més autobusos els caps de setmana, coincidint amb l’augment habitual de la mobilitat en aquestes dates.
Els retards, un problema crònic
Tot i que la línia ja funciona de manera independent i no depèn d’altres trams, l’R3 continua sent la menys puntual de Barcelona. Segons el portal Puntual.cat, impulsat per Dignitat a les Vies i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, la mitjana de retard és d’11,2 minuts.
La segueixen:
- R2: 10,8 minuts
- R2 Sud: 10,1 minuts
- R8: 8,7 minuts
- R1: 8,1 minuts
- R2 Nord: 7,7 minuts
- R4: 7,5 minuts
- R7: 5,7 minuts
Els dies feiners són els més problemàtics, sobretot en sentit sud, amb 6,6 minuts de mitjana en origen, i 5,7 en sentit nord. És a dir, els trens ja arrenquen amb endarreriment des de la primera estació del recorregut. Els caps de setmana millora lleugerament, però encara se situen entre 4,6 i 5,6 minuts de demora.
Tot i això, la puntualitat ha millorat un 28% respecte als 15,8 minuts de retard dels mesos previs al tall. Però els usuaris ho consideren insuficient: hi ha trens que superen els 30 minuts de demora i d’altres que directament es cancel·len.
Nous horaris de busos i ajustos al servei alternatiu
Després de diverses reunions amb ajuntaments, entitats i plataformes d’usuaris, Renfe i la Generalitat han acordat modificar el Pla de Transport Alternatiu.
A la Garriga, s’han incrementat les connexions d’autobús amb Fabra i Puig, amb serveis cada 30 minuts entre les 6 i les 9 del matí i les 4 i les 8 del vespre. També s’ha afegit una nova sortida nocturna des de Barcelona a les 22 hores.
En canvi, el servei per carretera entre Vic i Barcelona ha reduït la seva freqüència: passa de cada 15 minuts a cada 20, amb tres autobusos per hora en lloc de quatre.