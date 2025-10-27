El Zoo de Barcelona es transforma en un espai de conscienciació ambiental
- Tres nous espais interactius promouran la protecció del planeta i l’aprenentatge de la natura el 2030
- Les obres respectaran el benestar animal i integraran el Zoo amb la Ciutadella del Coneixement
El 2030, els barcelonins no només veuran el Zoo com un parc on portar els més petits a conèixer animals, sinó com un espai de conscienciació sobre el futur del planeta.
Aquesta transformació, que l’alcalde Jaume Collboni ha comparat amb la del nou Port Olímpic, representa un canvi ambiciós, innovador i sostenible que posa el focus en els ecosistemes i la seva preservació.
El Zoo de Barcelona comença la seva transformació amb tres nous espais dedicats a la biodiversitat i la divulgació científica.
La joia de la corona serà un observatori que oferirà un viatge interactiu sobre l'origen i evolució de les espècies
Durant la transformació, el Zoo continuarà funcionant amb la màxima normalitat possible, assegura el batlle. Les obres començaran aviat, especialment per al Bioscope, i es vetllarà per les màximes condicions de benestar animal amb la construcció d’una reserva sud on traslladar els animals temporalment.
Coneixem els nous espais
El projecte inclou tres zones amb plantejaments contemporanis, compromesos amb la biodiversitat, la divulgació científica i la formació de futurs “activistes” de la natura:
• Bioscope – "la joia de la corona":
Situat a la zona nord, entre Wellington i Pujades, aquest edifici de 3.000 m² comptarà amb un observatori interactiu que permetrà viatjar per l’origen i l’evolució de les espècies. Amb elements multimèdia, els visitants podran descobrir ecosistemes d’animals com peixos, rèptils i amfibis. La inversió prevista és de 18 milions d’euros, aportats per BSM, que farà concurs públic.
• Aïllats:
Una experiència immersiva que aproparà els visitants als ecosistemes insulars, mostrant la singularitat de les espècies que hi viuen i projectes de conservació com el de la sargantana de les Pitiüses. Podria incloure lèmurs, tortugues i altres espècies de llocs com Galápagos o Madagascar.
• Descobrim la Mediterrània:
Un recorregut dedicat a la biodiversitat dels deltes mediterranis i els problemes ambientals que afronten. Els visitants podran observar espècies emblemàtiques amenaçades i conèixer la importància de preservar aiguamolls i deltes.
Reformes al parc de la Ciutadella
Cap al 2027, està prevista una reforma a la part Besòs del parc, amb un nou accés pel carrer Wellington que connectarà el Zoo amb la Ciutadella del Coneixement i els barris del Born, Ribera i Vila Olímpica.
També es restaurarà l’emblemàtic Umbracle, millorant cobertes, façanes, paviments i portes, mentre es protegeixen les espècies vegetals existents. L’objectiu és convertir l’entorn en un centre de recerca, divulgació i innovació.