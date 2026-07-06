Del chupinazo al último encierro: RTVE Play reúne los mejores momentos de San Fermín en un canal 24 horas

Desde los encierros más vibrantes hasta los chupinazos que hicieron historia... Los Sanfermines 2026 se viven un año más en RTVE Play. Coincidiendo con una de las fiestas más internacionales y seguidas del calendario, la plataforma estrena en exclusiva el canal temático RTVE San Fermín, una nueva propuesta de streaming disponible las 24 horas del día para disfrutar de los mejores contenidos dedicados a una celebración que cada mes de julio concentra la atención de millones de personas dentro y fuera de España.

El canal reunirá una cuidada selección de los programas más destacados de Vive San Fermín, los encierros más espectaculares de los últimos años, entrevistas con corredores y protagonistas, y curiosidades de las fiestas. También reportajes sobre las tradiciones que rodean los Sanfermines, los momentos más polémicos, los chupinazos más emocionantes y una amplia selección de contenidos que muestran la historia, la cultura y la evolución de una de las fiestas más emblemáticas del país.

Con esta iniciativa, RTVE Play amplía su oferta de canales temáticos y ofrece un espacio donde revivir los momentos más emocionantes de las fiestas de San Fermín en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Los mejores contenidos para revivir la emoción de San Fermín La programación del canal está diseñada para ofrecer una visión completa de la fiesta. Los espectadores podrán volver a disfrutar de algunos de los encierros más rápidos, los más multitudinarios y aquellos que marcaron un antes y un después por su repercusión. Tampoco faltarán entrevistas con corredores experimentados, reportajes sobre la preparación de los participantes y piezas informativas que muestran el trabajo de los servicios de emergencia, los pastores y todos aquellos que hacen posible el buen desarrollo de los encierros. Además, el canal recuperará algunos de los programas especiales más recordados de Vive San Fermín, con historias humanas, curiosidades, anécdotas y momentos que forman parte de la memoria colectiva de las fiestas de Pamplona.

Documentales y cine para descubrir la historia de San Fermín La programación especial también incluirá una selección de títulos dedicados a la dimensión cultural e histórica de los Sanfermines. Entre ellos destaca el capítulo dedicado a estas fiestas dentro de la serie documental dirigida por Pío Caro Baroja, con guion de José Antonio Páramo, una obra de referencia para comprender el origen, las tradiciones y la evolución de una celebración con siglos de historia. El canal se completará con programas de Historia de nuestro cine ambientados en San Fermín o inspirados en la ciudad de Pamplona y su ambiente festivo, ofreciendo una mirada diferente a una celebración que ha trascendido fronteras y que cada año despierta interés de espectadores de todo el mundo. Con este nuevo canal temático, RTVE Play invita a vivir la emoción de San Fermín durante las 24 horas del día y a descubrir, una vez más, por qué estas fiestas siguen siendo uno de los grandes símbolos de la cultura popular española.