Así es "el sermón del ateo" con el que Marina Lobo lanza su propia religión

Rosalía ha hecho un disco dedicado a Dios; previamente, C. Tangana ya entonó su transformación de "yo era ateo, pero ahora creo" junto a Nathy Peluso, y hoy Marina Lobo ha vivido su propia revelación en Poco me parece.

Mirando a lo alto al Pirulí como faro guía, Lobo ha enarbolado la bandera del ateísmo como "La libertad guiando al pueblo", de Delacroix, pero sin enseñar los pechos (eso ya lo hizo Sabrina Salerno en su día) y al más puro estilo de telepredicadora de canal de la TDT o persona enajenada en el Metro de Madrid.

Periodista, guionista y presentadora ahora se erige en pastora del rebaño encabezado por Jose Cabrera y Fernando Moraño dando por inaugurado "el sermón del ateo" y teniendo a Extremoduro como referente musical.

Los seis mandamientos del laicismo Como toda religión que se precie, el recién inaugurado "Ateísmo organizado" tiene también su lista de mandamientos y pecados. Y cuidado con incumplirlos, que, si el purgatorio es Malinche, mejor no queremos saber cómo será el infierno. Si para el cristianismo fue el apóstol Tomás aquel del "ver para creer" y posteriormente otro Tomás, el de Aquino, quien trató de demostrar empíricamente la existencia de Dios, aquí la creencia es férrea en la ciencia desde el primer mandamiento: "Amarás a la ciencia sobre todas las cosas, y te verás del tirón todas las temporadas de Órbita Laika". Y ya de paso, todos los documentales de La 2, para cumplir otro de los mandamientos, el que reza que "no tomarás el nombre de Darwin en vano, ni el de Iker Jiménez en serio". Poco me parece Poco me parece - Programa 5 - Nos damos de baja del ABC A Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño aún no les han quitado la acreditación de RTVE, los obreros de Navantia bajan de las alturas para que... Ver ahora