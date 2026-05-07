“¿Qué posibilidades hay de vivir otra pandemia?”: La pregunta que se hacen en ‘Poco me parece’
- Marina Lobo, Jose Cabrera y Fernando Moraño se inquietan ante el surgimiento del brote de hantavirus
- Poco me parece, cada jueves por la tarde en RTVE Play
Con el surgimiento de un brote de hantavirus a bordo de un crucero que surca las aguas del Atlántico, son muchos quienes están rememorando el confinamiento que tuvo lugar hace seis años por la pandemia de la Covid-19.
En Poco me parece todas las alarmas han comenzado a sonar (metafóricamente hablando) por un motivo concreto: las autoridades han hecho un llamamiento a la calma. Pero, ¿Cuándo se ha calmado una persona en el momento en que le han dicho: "cálmate"? ¡Nunca jamás!
Marina Lobo, Jose Cabrera y Fernando Moraño, tampoco lo han hecho y ya han comenzado a preguntarse si estamos preparados para una pandemia, para almacenar papel higiénico como si no hubiera un mañana, para hacer bíceps antes de amasar pan y para escuchar en bucle el "Resistiré" del Dúo Dinámico.
El pánico cunde en el plató
De momento, el humorista jerezano ya hace una petición en caso de que nos vuelvan a encerrar en nuestros domicilios: que de otro confinamiento "no salga otra hornada de streamers andorranos y gilipollas. Perdón, neoliberales".
Sin entrar en probabilidades científicas, la experiencia del equipo es irrefutable sobre lo que va a ocurrir en las próximas semanas y prueba de ello es lo que ayer le dijo Marina a su novio: "¿Hombre, qué posibilidades hay de que nos toque vivir otra pandemia?". La respuesta no puede ser más clara: no hay más preguntas, señoría. El veredicto, ya si eso, se lo dejamos a Sastre en El Juicio.
Poco me parece, lo mejor (y lo peor) de la semana en RTVE Play
Marina Lobo trata de poner orden (o echar más leña al fuego, según la ocasión) en la mesa camilla que casa semana monta junto a José Cabrera y Fernando Moraño. De aquí surge el autodenominado "programa de los autónomos", "el que te pones mientras cocinas o cagas" y el único "donde los colaboradores se resisten al padel". Suponemos que hablan de Miguel Martín que continúa haciéndose las Américas.
Poco me parece forma parte de la programación de EN PLAY, el nuevo canal de RTVE Play. Marina Lobo también hace tándem con Inés Hernand cada tarde en La Retaguardia, la tira diaria donde poner el foco en las cosas que pasan en el mundo con su habitual humor e ironía. Además, todos los jueves por la tarde, Pepa Bueno se pone al frente del videopodcast La Semana donde analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados.