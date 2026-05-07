“¿Qué posibilidades hay de vivir otra pandemia?”: La pregunta que se hacen en ‘Poco me parece’

Con el surgimiento de un brote de hantavirus a bordo de un crucero que surca las aguas del Atlántico, son muchos quienes están rememorando el confinamiento que tuvo lugar hace seis años por la pandemia de la Covid-19.

En Poco me parece todas las alarmas han comenzado a sonar (metafóricamente hablando) por un motivo concreto: las autoridades han hecho un llamamiento a la calma. Pero, ¿Cuándo se ha calmado una persona en el momento en que le han dicho: "cálmate"? ¡Nunca jamás!

Marina Lobo, Jose Cabrera y Fernando Moraño, tampoco lo han hecho y ya han comenzado a preguntarse si estamos preparados para una pandemia, para almacenar papel higiénico como si no hubiera un mañana, para hacer bíceps antes de amasar pan y para escuchar en bucle el "Resistiré" del Dúo Dinámico.

El pánico cunde en el plató De momento, el humorista jerezano ya hace una petición en caso de que nos vuelvan a encerrar en nuestros domicilios: que de otro confinamiento "no salga otra hornada de streamers andorranos y gilipollas. Perdón, neoliberales". Sin entrar en probabilidades científicas, la experiencia del equipo es irrefutable sobre lo que va a ocurrir en las próximas semanas y prueba de ello es lo que ayer le dijo Marina a su novio: "¿Hombre, qué posibilidades hay de que nos toque vivir otra pandemia?". La respuesta no puede ser más clara: no hay más preguntas, señoría. El veredicto, ya si eso, se lo dejamos a Sastre en El Juicio. Poco me parece Poco me parece - Programa 4 Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño se ponen sus mejores mallas (literalmente) para hacernos llegar los momentos estelares de la declaració... Ver ahora