De la chuleta de papel al nanopinganillo: la tecnología revoluciona el arte de copiar

La picaresca estudiantil ha pasado del clásico cable por la manga a un despliegue de Inteligencia Artificial. En el último programa de El Recreo, la periodista Ángela Fernández ha analizado cómo la sofisticación de estos métodos está cambiando las reglas del juego. "La inteligencia artificial lo está cambiando todo, incluso la forma que tenemos de copiar. Estamos ante una revolución en el mundo del 'copieteo examinil'", afirmaba Ángela al abrir el debate.

El fin del ingenio y los inhibidores en Selectividad Para el equipo de 'El Recreo', el uso de herramientas automáticas está restando creatividad a los estudiantes. Según Ángela, "se ha acabado el ingenio que teníamos nosotros para hacer las chuletas más originales del mundo; ahora los estudiantes lo tienen más fácil que nunca". Tal es el punto de sofisticación tecnológica que, como se comentó en la mesa, ya se están instalando inhibidores de frecuencia en los exámenes de Selectividad para evitar el uso de dispositivos como los nanopinganillos. Esta visión contrastó con la postura de Ángela, quien representó la integridad en la mesa: "Yo os voy a confesar que jamás he hecho chuletas", aseguraba, marcando distancias con la picaresca del resto de colaboradores. 00.56 min El Recreo - Arnau y su pasado como "rey de las chuletas"

Confesiones en directo: del "autoboicot" al negocio de Arnau El tono del programa subió de intensidad cuando se abordó la experiencia personal en las pruebas de acceso a la universidad. Valeria Ros sorprendió a todos con una confesión honesta: "Copié todo el examen de Selectividad. El ser humano se autoboicotea y cree que el de al lado sabe más que tú". El contrapunto lo puso Arnau García, quien recordó su etapa como "el rey de las chuletas" con un matiz emprendedor: "Yo no solo copiaba, es que las vendía. Mi método estrella era pasar el cable de los cascos por dentro de la manga de la sudadera". Un método artesanal que hoy convive con la generación automática de contenidos de herramientas como la inteligencia artificial.