¿Podrá la IA sustituir a los jueces? Es el tema que aborda 'Justicia artificial', uno de los últimos trabajos de Verónica Echegui

Si la inteligencia artificial sustituyera por completo a los jueces, ¿serviría esto para despolitizar la justicia o para controlarla desde dentro? Esta es la disyuntiva que propone Justicia artificial, la película que protagoniza Verónica Echegui, Alberto Ammann y Tamar Novas, y que dirige Simón Casal.

Verónica Echegui interpreta a Carmen Costa, una reconocida jueza a la que invitan a trabajar en la evaluación de un proyecto pionero y muy ambicioso. Dicho proyecto busca utilizar la inteligencia artificial para automatizar y despolitizar la justicia sustituyendo, en la práctica, a los jueces y a las juezas en todos los tribunales del país. El Gobierno ya ha anunciado un referéndum para dar luz verde a esta iniciativa que cambiaría la forma de entender el tercer poder del Estado.

Carmen Costa acepta la propuesta, aunque pronto empieza a desconfiar de todo y de todos. Esta jueza descubre que la repentina desaparición de Alicia Kóvack, creadora del sistema, podría no ser un accidente. A partir de ahí, sabe que cualquier movimiento puede tener consecuencias irreparables.

'Justicia artificial'

La Costa da Morte Uno de los decorados principales de este thriller es el parador de Lourido, en Muxía, que para la película se reconvierte en la sede de 'THENTE', nombre ficticio de la empresa tecnológica impulsora del software que podría sustituir a la justicia tal y como la conocemos. La cinta está rodada íntegramente en Galicia. Además de Muxía, se dan otras localizaciones en A Coruña, Ferrol, Puenteceso, Monfero, Irijoa, Cambre, Laracha y Oleiros. El objetivo es lograr una atmósfera fría, futurista -la película se sitúa en 2028- y de suspense, aprovechando también la belleza de la tierra gallega. El director Simón Casal, que además escribió el guion junto a Víctor Sierra, ya había abordado en otras ocasiones el tema de la IA. El propio Casal declara que en esta historia lo que está en juego es la independencia judicial. "El peligro de perder el control democrático sobre una institución esencial en nuestras sociedades. Ese es el tema narrativo o político de la película. Pero a un nivel formal, el objetivo es mostrar un contraste de miradas. La mirada humana frente a la mirada de una Inteligencia Artificial". En muchas partes de los diálogos se confrontan las posturas e ideas de las que habla el director. De hecho, en un momento de la película los personajes que interpretan Verónica Echegui y Alberto Ammann tienen un enfrentamiento directo:"La justicia humana no es una opción realista", dice el presidente de la empresa, Alex Havel. "Votar a favor de la justicia algorítmica significaría entregar la independencia judicial y uno de los principales poderes del Estado a una multinacional", le responde la jueza Carmen Costa. "Eso no es así en absoluto. 'THENTE' refuerza la independencia judicial porque la libera del poder político", rebate el empresario. Ante esto, la jueza incide en que, inicialmente, el proyecto buscaba potenciar la justicia humana con inteligencia artificial, pero no sustituirla.

Verónica Echegui como protagonista La actriz, que es protagonista también en Yo soy la Juani o Ciudad de sombras, se preparó el papel acompañando a una jueza a diferentes juicios, y esto le ayudó a profundizar en los entresijos de una interpretación muy exigente. "Le hice todas las preguntas del mundo, le pedí libros, y que me contara, y sobre todo, observarla a ella trabajando. Y empezar a entender lo consciente que es de lo que implica su decisión en la vida de los demás", aseguraba. Justicia artificial se rodó en 2022, y finalmente se estrenó en septiembre de 2024 por lo que fue uno de los últimos papeles de Verónica Echegui que falleció en agosto de 2025. 'Justicia artificial'