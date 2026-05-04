Hora y dónde ver en TV gratis hoy el partido de Liga entre el Sevilla y la Real Sociedad

Hoy 4 de mayo a las 21:00 horas se juega el partido entre el Sevilla y la Real Sociedad en el estadio Sánchez Pizjuán, el último partido de la jornada 34 de Primera División. Para los locales supone un encuentro vital para amarrar la permanencia mientras que los donostiarras aspiran, aunque de forma remota, a la quinta posición que podría darles derecho a jugar la Liga de Campeones.

El Sevilla se sitúa en estos momentos en puestos de descenso, a dos puntos de los puestos de salvación que marca el Alavés y con uno de distancia sobre el penúltimo, el Levante. Por eso, los tres puntos frente a la Real Sociedad y ante su afición se antojan fundamentales para el equipo hispalense.

El Ramón Sánchez Pizjuán será una olla a presión para empujar a su equipo para que no termine de caer a una dimensión desconocida en las últimas décadas. Los de Luis García Plaza se juegan muchas de sus opciones de seguir en la máxima categoría en la primera de las finales que les quedan hasta el final de la temporada. Los nervios en estas situaciones son malos compañeros y los hispalenses deberán demostrar el aplomo suficiente para no caer en la precipitación.

La Real Sociedad vuelve a Sevilla tras la Copa del Rey La Real Sociedad, por su parte, vuelve a Sevilla dos semanas después de coronarse como campeón de la Copa del Rey aunque esta vez el contexto será completamente diferente. El equipo entrenado por Matarazzo tiene 43 puntos en el casillero y el billete a la Europa League del próximo curso asegurado por haber ganado el torneo del KO. Con final de temporada relajado, el objetivo es terminar en la posición más alta posible, pero sin ninguna presión. Ganar en el Sánchez Pizjuán supondría terminar la jornada en la séptima plaza.