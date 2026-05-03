Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 4 al 10 de mayo

Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 4 al domingo 10 de mayo, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que, además, esta semana llega con sorpresas, con nuevas colaboradoras y con el estreno de la cuarta temporada de Está el horno para bollos. ¡No te lo pierdas!

Además... ¡Volvemos con varios programas culinarios! Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha, llega con su programa especial dedicado a las mejores recetas de su trayectoria. Así que si eres de los que no pierde detalle de todo lo que ocurre en MasterChef, El Método Delicious será la combinación perfecta para hacer de ti todo un cocinitas. Javi Hoyos también regresa con un nuevo episodio especial que contará con la visita del último expulsado o expulsada del programa.

Por supuesto, en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas) En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. ¿Te lo vas a perder? El recreo En Play - El Recreo - Programa 33 El Recreo comienza con ritmo este martes, y qué ritmo: ¡visita nuestro plató Queralt Lahoz! La artista tiene concierto en Madrid, pero antes hace u... Ver ahora Dentro de En Play puedes disfrutar también de los mejores videopódcast. Además, cada tarde, de lunes a jueves, vas a poder enterarte de todo en La Retaguardia, con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo, Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. La retaguardia En Play - La Retaguardia - 29/04/2026 Dia después de que el Congreso haya tumbado la prórroga de los contratos de alquiler que finalizan este año, La Retaguardia ha tenido muy presente ... Ver ahora

Mañana más En Play (lunes a jueves, a las 16:30 horas) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota. Mañana más. En play En Play - Mañana Más - Mala Gestión y "Casi todo bien" "Hacemos los que podemos" es un título de disco muy ad hoc para llamarte "Mala gestión" como banda. Conocemos a los nuevos referentes del punk vale... Ver ahora

LUNES 4 DE MAYO

Está el horno para bollos El próximo lunes 4 de mayo, Playz estrena la cuarta temporada de su exitoso videopodcast Está el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. El programa se emitirá semanalmente a las 19:30 horas. Asimismo, el contenido estará disponible bajo demanda en las plataformas de RTVE Play, RNE Audio, Spotify y el canal oficial de YouTube de Playz. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 3 - Conquistar por el estómago con María Lo y Clara Griffiths En este episodio hablamos con la cocinera María Lo y la creadora de contenido Clara Griffiths sobre todo lo que pasa alrededor de la cocina.... Ver ahora

Influ-realismo mágico Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sienta a charlar creadores, representantes, marcas y plataformas para preguntarles si de verdad no hay nadie al volante de esta locomotora indecente que hemos llamado influencer marketing. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 9 - La fiebre "insta-foodie", con Mikel Iturriaga Todos hemos visto el típico reel de “las croquetas que tienes que probar antes de morir”, los 300 reels diarios de “La mejor tortilla de Madrid” o ... Ver ahora

Mi persona favorita Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 6 - Olivia Mandle Dani y Arturo invitan a Oliva Madle para hablar de ecosistema y de la importancia de mojarse y potenciar la educación ambiental.... Ver ahora

Rebobinando Hay pelis de terror que nos hicieron pasarlo realmente mal, oscuros laxantes audiovisuales…, que aún así volvimos a ver. Legendario, Rebecca Vilches, Zequio y Manu Partida se sientan en el saloncito de David Sainz para revisitar esas historias que nos encogieron el pechito a base de sustos y tensión. Sin demasiados filtros, repasan clásicos y algunos títulos más recientes, compartiendo anécdotas y reflexionando sobre cómo cambia el miedo con el tiempo. Una charla entre colegas sobre el cine que nos hizo temblar y las risas que hoy desata. Rebobinando Rebobinando - Programa 3 - Elevando el terror Un viaje al sótano oscuro del cine de terror que nos cerró el esfínter. Los sustos de nuestra vida, una charla llena de lo contrario al miedo: la r... Ver ahora

MARTES 5 DE MAYO

Las del Cadillac Las chicas del Cadillac es un road trip sonoro, un viaje guiado por dos melómanas que conducen a 200km/h por viejas carreteras secundarias. En la parte trasera, nuestros invitados tienen 50 minutos para salvarse eligiendo las canciones de su vida. ¿Qué escucharías si este fuese tu último viaje? ¿Cómo sería la banda sonora de la noche más larga? ¿Qué canción sonó aquella primera vez? Un secuestro sobre cuatro ruedas que hará girar los discos hasta que la música nos salve. Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Temporada 2 - Claudia Polo, soul in the kitchen La cocina será libre o no será. Es lo que defiende Claudia Polo, más conocida en sus redes como @soulinthekitchen... Ver ahora

El método Delicious Marta Sanahuja abre las puertas de su casa en El Método Delicious, el formato donde explicará su filosofía de vida a través de diferentes recetas. En el primer programa, Delicious Martha cocina las galletas de mantequilla con las que dio un giro de 180º a su vida, permitiéndole escapar de su "etapa más oscura". Además, aplicando diferentes trucos, elabora una tarta de frambuesa con la base de las galletas y nata. El método Delicious El método Delicious - Episodio 1 - Las galletas Delicious: el origen de todo Marta Sanahuja abre las puertas de su casa en 'El Método Delicious', el formato donde explicará su filosofía de vida a través de diferentes recetas... Ver ahora

Especial MasterChef: Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. En Play En Play - Especial 'Masterchef': entrevista con Paloma Zafrilla, la última expulsada Javi Hoyos conduce un nuevo especial de 'En Play' sobre 'Masterchef'. Le acompaña Marta Verona y juntos entrevistan a la última expulsada del progr... Ver ahora

Cosas de Palacio "Cosas de palacio" es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 6: Una cena muy tensa Amparo Piñero, Mateo Jalón, Emma Guilera y Carlos de Austria demuestran sus dotes de interpretación improvisando una divertidísima escena entre tod... Ver ahora

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

Ubícate Humor y actualidad de la mano de Emilio Doménech ‘Nanísimo’, Mar Manrique y Marina Enrich. Un espacio de periodismo y entretenimiento que aborda en directo los temas más relevantes de la semana bajo el lema “dónde estamos, a dónde vamos”, ubicando al público en el contexto frenético de la actualidad, las tendencias y los fenómenos sociales. Les acompañan expertos, personalidades del mundo de la cultura y un disparatado y entrañable reportero animado de color azul que conecta el plató con el exterior y la conversación en redes sociales. En medio del ruido mediático, la polarización y una realidad casi distópica, ‘Ubícate’ utiliza la comedia como válvula de escape y remedio antimareo. Ubícate Ubícate - Programa 1: Trump es un ayatolá y los Tiny Desk nos dan igual El programa arranca con ‘Últimas coordenadas’, un repaso ágil y satírico de la actualidad que marca el tono del episodio. A partir de ahí, nos aden... Ver ahora

Podcast, el podcast Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Martín Barreiro, viajero temporal Martín Barreiro se une a los tres cómicos en un par de sketchs llenos de borrascas y viajes en el tiempo. Y, ya de paso, comenta lo pesados que son... Ver ahora

Héctor de comer El humorista y presentador Héctor de Miguel (antes conocido como Quequé) se lanza a la aventura de los programas de cocina, una faceta en la que jamás te lo hubieras imaginado. Cada semana cocinará una receta de nuestra extensa gastronomía con un invitado que le hará a las veces de pinche. Héctor de comer Héctor de comer - Temporada 2 - Episodio 2 - Chana masala con Dani Rovira 'Héctor de Comer' recibe a Dani Rovira, un vegano declarado con el que cocinaremos un plato típico de la cocina oriental... Ver ahora

Sale como sale Sale como sale es el nuevo videopodcast de humor de Daniel Fez y Javi Sancho, una mezcla explosiva de improvisación, ocurrencias y mucho despropósito. Un espacio donde nada está guionizado, todo se tuerce y, aun así… siempre acaba saliendo (como sale). Sale como sale En Play - Sale como sale - Episodio 17 - Crossfit, té matcha y sillas de ruedas En este capítulo Dani Fez y Javi Sancho se atreven a criticar el crossfit y el té matcha. ¿Sobrevivirán?... Ver ahora

JUEVES 7 DE MAYO

Menudo cuadro David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 8 - Máximo Huerta, su nuevo libro y "la trituradora humana" Para Máximo Huerta "la infancia no se acaba nunca" y se ha convertido en uno de los territorios más fértiles de su literatura.... Ver ahora