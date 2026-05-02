Pierce Brosnan y Julianne Moore se declaran la guerra en los juzgados en 'Hasta que la ley nos separe'

Daniel Rafferty y Audrey Woods son dos abogados de Nueva York especializados en casos de divorcios. Ambos son profesionales de prestigio que usan métodos muy diferentes para la defensa de sus representados. Se conocen desde hace meses y coinciden en el mismo caso, un divorcio de dos personalidades famosas de la alta sociedad neoyorkina que se disputan una propiedad de mucho valor en Irlanda. Los abogados deben desplazarse hasta allí y el viaje acaba siendo un asunto que va más allá de lo meramente profesional.

Hasta que la ley nos separe (2004) es una comedia romántica dirigida por Peter Howitt y protagonizada por Pierce Brosnan, Julianne Moore, Frances Fisher, Michael Sheen, Nora Dunn y Parker Posey.

Las primeras veces Supuso el primer reto profesional de Brosnan tras su salida de la saga James Bond. El actor irlandés ha interpretado a 007 en cuatro cintas de la saga, la última fue Muere otro día. Tras esta cuarta película le sustituyó Daniel Craig. Julianne Moore, fue la primera vez que aceptó una comedia romántica pura, aunque ya había participado en otras como El gran Lebowski o Nueve meses. Aceptó protagonizar Hasta que la ley nos separe porque le gustó el guion. Se encontraba en un buen momento de su carrera, el año anterior había estado doblemente nominada al Óscar por Lejos del cielo y Las horas.

Cameos y curiosidades Pierce Brosnan y Julienne Moore RTVE El director Peter Howitt aparece al comienzo de la película haciendo de un marido que se quiere divorciar, cliente de Rafferty. Brosnan, por cierto, también produjo la cinta a través de su compañía Irish DreamTime. Durante los descansos aprovechaba para desarrollar otra de sus grandes pasiones, la pintura. Antes de iniciarse en la interpretación se formó como ilustrador publicitario. Años después, en 2018 uno de sus cuadros, en concreto un retrato de Bob Dylan se subastó por 1,4 millones de dólares para recaudar fondos destinados a la investigación contra el SIDA durante la gala de amfAR en Cannes. La actriz Frances Fisher hace de madre de Audrey, sólo es 8 años mayor que Julianne Moore y un año mayor que Pierce Brosnan. Fisher tiene una de las frases más icónicas de la película: "Todas las madres sueñan con que llegue el día en que su única hija ponga un pestillo en su habitación para que no entre su marido"

Peticiones extrañas de los fans Durante la promoción de la película, Paul Fischer, colaborador del digital de cine Dark Horizons, preguntó a Moore en una entrevista por el encuentro más extraño que había tenido con un fan, la actriz le respondió que los tipos de la cárcel que le piden pelo. "¿Me das un mechón de tu pelo?" y yo digo: "Sí, déjame enviártelo enseguida", respondía Moore sarcástica.