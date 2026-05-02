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Jannik Sinner - Alexander Zverev: hora y dónde ver la final masculina del Mutua Madrid Open 2026

Sinner - Zverev: hora y dónde ver | Mutua Madrid Open 2026
Jannik Sinner y Alexander Zverev, finalistas de Mutua Madrid Open 2026
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La Caja Mágica es testigo este domingo de uno de los enfrentamientos más esperados del Mutua Madrid Open 2026. Jannik Sinner y Alexander Zverev lucharán por el trofeo del torneo en una final muy ajustada con los jugadores más aplaudidos de la competición, marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz.

Los actuales número uno y número tres del ranking ATP, respectivamente, llegan al partido tras imponerse con solvencia a sus contrincantes en la fase de semifinales. Sinner ganó a Arthur Fils, número 25 del mundo y vigente campeón del Conde de Godó, en poco menos de hora y media. Zverev, por su parte, venció a Alexander Blockx.

Para todos los públicos Jannik Sinner - Arthur Fils | Mejores momentos de la semifinal del Mutua Madrid Open 2026 - Tenis | Ver
Transcripción completa

la salud hay el francés está más complicada

El globo defensivo.

Pero ahí Siner machaca y no perdona.

Vaya manera de sentenciar.

Bueno, Siner

que ya quiere comenzar a lo grande, si es posible, con un break.

bueno la tensión que acusa fish en

este arranque de partida.

Ahora sí se trasluce en el marcador.

El break arriba para el italiano

que ha salido hoy a por todas ya tiene este estanteador en el primer descanso

del partido

a su favor. Dos juegos a uno

Ahí apunto

abriendo ángulo hay el italiano y hay machaca qué barbaridad qué barbaridad

un gigante

en la pista sin air se va con doble de brecha arriba vaya recitado

Tan importante como que el italiano tenga esas

dos opciones para sellar este primer set pues a la primera lo ha conseguido

ahí está

el marcador de 6 a 2 donde break sin el claro dominador frente a una

como salta la palanca

Bueno, pues ahí, sin recuperar una bola que parecía imposible.

Vaya brazo derecho

Y ahora al revés. Y ahora la cortadita

es que busca ya la filigrana bueno el público

encantado de un punto como este.

Ambos se han retado.

Y Sider emerge de nuevo

decíamos que estaba medio sesteando pues ahí lo tenemos al de San Cándido

de cándido pero bueno ahora

este punto, para el público, en este 40-0, pues se ha disfrazado de Moutet y

ha hecho estas jugaditas de..

espadachín. Un punto, yo creo que..

va a ser más relevante por el highlight que por lo que va a trascender el

partido

Porque aquí se la juega al todo o nada

Señal muy sólido

Línea. El paralelo monumental

como sacó de pista artur finciner vaya pedazo de punta acaba de conseguir vaya

a ver

y tal y como se ha puesto el marcador con 54 tomás carbone ya se dirige a la

pista

a entrevistar al ganador.

Sí, sí, me baja a submarino.

Bueno, pues aquí acaba la resistencia de Fils.

Ha sido mejor

en el arranque del segundo set pero Tomás al final se impone la lógica y el

momento en el cual

debe decidir un campeón aquí acaba de conseguir la victoria en la recta final

del choque

Un jugador que consigue su victoria número 350 en Mastersville redondea

esa cifra aquí en un Torneo que insistimos era el último y el único

Mastersville que le quedaba por disputar en una final los había ganado

todos y ya hemos hecho

aquí viene por el repoker a sumar el quinto Mastersville consecutivo desde

París el año pasado

Después, esta temporada, Indian Wells, Miami y Monte Carlo.

El año anterior, en 2020

llegó a las finales en Italia, en Roma, en su país, pero ahí no pudo

ganar a carlos alcalá aquí vamos a ver si consigue la proeza ese récord

mientras el público despide a un cuadro

despide a un jugador que entusiasma bastante más en la grada en el segundo

set que en el primero

es el 4-1 de la primera manga ahí estaba jugando como los ángeles

La perfección del tenis.

Yannick Sinner ya ha conseguido derrotar a un hombre que venía con

nueve

victorias consecutivas desde el Torneo de Barcelona, conquistando..

Jannik Sinner - Arthur Fils | Mejores momentos de la semifinal del Mutua Madrid Open 2026

Sinner nunca había superado hasta ahora la fase de cuartos en el Mutua Madrid Open, mientras que Zverev ha levantado su trofeo en más de una ocasión: Lo hizo, concretamente, en 2018 y 2021, si bien ha jugado ya otras dos finales de este Masters 1000.

Para todos los públicos Alexander Zverev - Alexander Blockx | Mejores momentos de la semifinal del Mutua Madrid Open 2026 - Tenis | Ver
Transcripción completa

que Esverev tiene esa parte de experiencia que Blox no tiene y que

habrá que ver cómo

el belga gestiona el encuentro de hoy

fíjate que yo lo veo hoy un encuentro bastante pesado pesado en el sentido de

que los veo dos jugadores que desde el fondo de la pista les gusta pelotear

les gusta crear

el punto. Sí que es cierto que son buenos

muy bien pues se rompe el servicio es ver es con este punto tan trabajado tan

largo que se lleva

el alemán. Primer saque de bloques, primer juego

bueno pues esa bola tocó en la red mala suerte aquí blogs y es

Sverev se lleva el punto, se lleva el break de nuevo.

Se pone ya 4 a 1

Un momento muy superior el alemán, muy muy superior

Otro más

Y cierra el set. El primero es Derev con otro saque

directo. Quedándose bien a gusto.

Uy, qué derecha ahora.

Desverez. Le sale todo

al alemán

a blogs

y este break lo consigue es ver con

este toque en la red.

¡Qué lástima! Bueno, el Teres es así de

bonito!

Bueno, pues tiene aquí este 40, 15, Shasha Asbered

Tiene dos bolas para poner el 7-5 y para plantarse en la final

El 40-15

se ríe

Bueno, pues

ahí lo tiene. Grito de alegría al final del encuentro

Sasha Sverev vence 6275 al belga Alexander Blocks.

Y ahí se acerca

a saludar. Y ahí está el vencedor, el rival de

Sinerell

la final del domingo.

La primera final para Sasha Esverev esta temporada

ha sido semifinalista en Múnich en Monte Carlo en Miami y en Indian Wells

Y aquí

está por fin en una final

Alexander Zverev - Alexander Blockx | Mejores momentos de la semifinal del Mutua Madrid Open 2026

La final del Mutua Madrid Open 2026 da la oportunidad a Sinner de lograr lo que ningún tenista ha conseguido hasta la fecha. Tras ganar en París-Bercy 2025, Indian Wells, Miami y Montecarlo, el italiano aspira a ser el primero en ganar cinco títulos consecutivos de Masters 1000.

La Caja Mágica puede convertirse este domingo en el escenario para un paso histórico en la carrera del actual número uno. Solo Zverev puede frenarlo. En sus últimos enfrentamientos, ha sido Sinner quien mayor número de victorias ha logrado: El US Open de 2023 marca la última vez que Zverev ganó a Sinner. Desde entonces, el italiano le ha ganado un total de ocho veces.

Hora y dónde ver el partido Jannik Sinner - Alexander Zverev

El encuentro correspondiente a la final masculina del Mutua Madrid Open entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se disputará este domingo 3 de mayo. El choque tendrá lugar en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica a partir de las 17:00 horas (horario peninsular español). La retransmisión se podrá seguir en directo a través de Teledeporte y RTVE Play.

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