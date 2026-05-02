Jannik Sinner - Alexander Zverev: hora y dónde ver la final masculina del Mutua Madrid Open 2026
- El italiano y el alemán se ven las caras este domingo
- Jannik Sinner, en la final del Mutua Madrid Open 2026
La Caja Mágica es testigo este domingo de uno de los enfrentamientos más esperados del Mutua Madrid Open 2026. Jannik Sinner y Alexander Zverev lucharán por el trofeo del torneo en una final muy ajustada con los jugadores más aplaudidos de la competición, marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz.
Los actuales número uno y número tres del ranking ATP, respectivamente, llegan al partido tras imponerse con solvencia a sus contrincantes en la fase de semifinales. Sinner ganó a Arthur Fils, número 25 del mundo y vigente campeón del Conde de Godó, en poco menos de hora y media. Zverev, por su parte, venció a Alexander Blockx.
la salud hay el francés está más complicada
El globo defensivo.
Pero ahí Siner machaca y no perdona.
Vaya manera de sentenciar.
Bueno, Siner
que ya quiere comenzar a lo grande, si es posible, con un break.
bueno la tensión que acusa fish en
este arranque de partida.
Ahora sí se trasluce en el marcador.
El break arriba para el italiano
que ha salido hoy a por todas ya tiene este estanteador en el primer descanso
del partido
a su favor. Dos juegos a uno
Ahí apunto
abriendo ángulo hay el italiano y hay machaca qué barbaridad qué barbaridad
un gigante
en la pista sin air se va con doble de brecha arriba vaya recitado
Tan importante como que el italiano tenga esas
dos opciones para sellar este primer set pues a la primera lo ha conseguido
ahí está
el marcador de 6 a 2 donde break sin el claro dominador frente a una
como salta la palanca
Bueno, pues ahí, sin recuperar una bola que parecía imposible.
Vaya brazo derecho
Y ahora al revés. Y ahora la cortadita
es que busca ya la filigrana bueno el público
encantado de un punto como este.
Ambos se han retado.
Y Sider emerge de nuevo
decíamos que estaba medio sesteando pues ahí lo tenemos al de San Cándido
de cándido pero bueno ahora
este punto, para el público, en este 40-0, pues se ha disfrazado de Moutet y
ha hecho estas jugaditas de..
espadachín. Un punto, yo creo que..
va a ser más relevante por el highlight que por lo que va a trascender el
partido
Porque aquí se la juega al todo o nada
Señal muy sólido
Línea. El paralelo monumental
como sacó de pista artur finciner vaya pedazo de punta acaba de conseguir vaya
a ver
y tal y como se ha puesto el marcador con 54 tomás carbone ya se dirige a la
pista
a entrevistar al ganador.
Sí, sí, me baja a submarino.
Bueno, pues aquí acaba la resistencia de Fils.
Ha sido mejor
en el arranque del segundo set pero Tomás al final se impone la lógica y el
momento en el cual
debe decidir un campeón aquí acaba de conseguir la victoria en la recta final
del choque
Un jugador que consigue su victoria número 350 en Mastersville redondea
esa cifra aquí en un Torneo que insistimos era el último y el único
Mastersville que le quedaba por disputar en una final los había ganado
todos y ya hemos hecho
aquí viene por el repoker a sumar el quinto Mastersville consecutivo desde
París el año pasado
Después, esta temporada, Indian Wells, Miami y Monte Carlo.
El año anterior, en 2020
llegó a las finales en Italia, en Roma, en su país, pero ahí no pudo
ganar a carlos alcalá aquí vamos a ver si consigue la proeza ese récord
mientras el público despide a un cuadro
despide a un jugador que entusiasma bastante más en la grada en el segundo
set que en el primero
es el 4-1 de la primera manga ahí estaba jugando como los ángeles
La perfección del tenis.
Yannick Sinner ya ha conseguido derrotar a un hombre que venía con
nueve
victorias consecutivas desde el Torneo de Barcelona, conquistando..
Sinner nunca había superado hasta ahora la fase de cuartos en el Mutua Madrid Open, mientras que Zverev ha levantado su trofeo en más de una ocasión: Lo hizo, concretamente, en 2018 y 2021, si bien ha jugado ya otras dos finales de este Masters 1000.
que Esverev tiene esa parte de experiencia que Blox no tiene y que
habrá que ver cómo
el belga gestiona el encuentro de hoy
fíjate que yo lo veo hoy un encuentro bastante pesado pesado en el sentido de
que los veo dos jugadores que desde el fondo de la pista les gusta pelotear
les gusta crear
el punto. Sí que es cierto que son buenos
muy bien pues se rompe el servicio es ver es con este punto tan trabajado tan
largo que se lleva
el alemán. Primer saque de bloques, primer juego
bueno pues esa bola tocó en la red mala suerte aquí blogs y es
Sverev se lleva el punto, se lleva el break de nuevo.
Se pone ya 4 a 1
Un momento muy superior el alemán, muy muy superior
Otro más
Y cierra el set. El primero es Derev con otro saque
directo. Quedándose bien a gusto.
Uy, qué derecha ahora.
Desverez. Le sale todo
al alemán
a blogs
y este break lo consigue es ver con
este toque en la red.
¡Qué lástima! Bueno, el Teres es así de
bonito!
Bueno, pues tiene aquí este 40, 15, Shasha Asbered
Tiene dos bolas para poner el 7-5 y para plantarse en la final
El 40-15
se ríe
Bueno, pues
ahí lo tiene. Grito de alegría al final del encuentro
Sasha Sverev vence 6275 al belga Alexander Blocks.
Y ahí se acerca
a saludar. Y ahí está el vencedor, el rival de
Sinerell
la final del domingo.
La primera final para Sasha Esverev esta temporada
ha sido semifinalista en Múnich en Monte Carlo en Miami y en Indian Wells
Y aquí
está por fin en una final
La final del Mutua Madrid Open 2026 da la oportunidad a Sinner de lograr lo que ningún tenista ha conseguido hasta la fecha. Tras ganar en París-Bercy 2025, Indian Wells, Miami y Montecarlo, el italiano aspira a ser el primero en ganar cinco títulos consecutivos de Masters 1000.
La Caja Mágica puede convertirse este domingo en el escenario para un paso histórico en la carrera del actual número uno. Solo Zverev puede frenarlo. En sus últimos enfrentamientos, ha sido Sinner quien mayor número de victorias ha logrado: El US Open de 2023 marca la última vez que Zverev ganó a Sinner. Desde entonces, el italiano le ha ganado un total de ocho veces.
Hora y dónde ver el partido Jannik Sinner - Alexander Zverev
El encuentro correspondiente a la final masculina del Mutua Madrid Open entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se disputará este domingo 3 de mayo. El choque tendrá lugar en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica a partir de las 17:00 horas (horario peninsular español). La retransmisión se podrá seguir en directo a través de Teledeporte y RTVE Play.