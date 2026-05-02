Jannik Sinner - Alexander Zverev: hora y dónde ver la final masculina del Mutua Madrid Open 2026

la salud hay el francés está más complicada

El globo defensivo.

Pero ahí Siner machaca y no perdona.

Vaya manera de sentenciar.

Bueno, Siner

que ya quiere comenzar a lo grande, si es posible, con un break.

bueno la tensión que acusa fish en

este arranque de partida.

Ahora sí se trasluce en el marcador.

El break arriba para el italiano

que ha salido hoy a por todas ya tiene este estanteador en el primer descanso

del partido

a su favor. Dos juegos a uno

Ahí apunto

abriendo ángulo hay el italiano y hay machaca qué barbaridad qué barbaridad

un gigante

en la pista sin air se va con doble de brecha arriba vaya recitado

Tan importante como que el italiano tenga esas

dos opciones para sellar este primer set pues a la primera lo ha conseguido

ahí está

el marcador de 6 a 2 donde break sin el claro dominador frente a una

como salta la palanca

Bueno, pues ahí, sin recuperar una bola que parecía imposible.

Vaya brazo derecho

Y ahora al revés. Y ahora la cortadita

es que busca ya la filigrana bueno el público

encantado de un punto como este.

Ambos se han retado.

Y Sider emerge de nuevo

decíamos que estaba medio sesteando pues ahí lo tenemos al de San Cándido

de cándido pero bueno ahora

este punto, para el público, en este 40-0, pues se ha disfrazado de Moutet y

ha hecho estas jugaditas de..

espadachín. Un punto, yo creo que..

va a ser más relevante por el highlight que por lo que va a trascender el

partido

Porque aquí se la juega al todo o nada

Señal muy sólido

Línea. El paralelo monumental

como sacó de pista artur finciner vaya pedazo de punta acaba de conseguir vaya

a ver

y tal y como se ha puesto el marcador con 54 tomás carbone ya se dirige a la

pista

a entrevistar al ganador.

Sí, sí, me baja a submarino.

Bueno, pues aquí acaba la resistencia de Fils.

Ha sido mejor

en el arranque del segundo set pero Tomás al final se impone la lógica y el

momento en el cual

debe decidir un campeón aquí acaba de conseguir la victoria en la recta final

del choque

Un jugador que consigue su victoria número 350 en Mastersville redondea

esa cifra aquí en un Torneo que insistimos era el último y el único

Mastersville que le quedaba por disputar en una final los había ganado

todos y ya hemos hecho

aquí viene por el repoker a sumar el quinto Mastersville consecutivo desde

París el año pasado

Después, esta temporada, Indian Wells, Miami y Monte Carlo.

El año anterior, en 2020

llegó a las finales en Italia, en Roma, en su país, pero ahí no pudo

ganar a carlos alcalá aquí vamos a ver si consigue la proeza ese récord

mientras el público despide a un cuadro

despide a un jugador que entusiasma bastante más en la grada en el segundo

set que en el primero

es el 4-1 de la primera manga ahí estaba jugando como los ángeles

La perfección del tenis.

Yannick Sinner ya ha conseguido derrotar a un hombre que venía con

nueve

victorias consecutivas desde el Torneo de Barcelona, conquistando..