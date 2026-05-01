Horario y dónde ver en TV el Campeonato del Mundo de Atletismo de Relevos Botswana (África) 2026

La VIII edición de Relevos Mundiales se celebrará en Gaborone, Botsuana, en África, este sábado y domingo. Es la primera vez que un evento de este tipo se celebra en el continente africano, tras las ediciones en Bahamas, Japón, Polonia y China.

España aspira a repetir el éxito de la última edición, donde cosechó dos medallas en los relevos femeninos (oro en el 4x400 m y plata en el 4x100 m), las primeras de su historia en este evento. La competición en Gaborone es fundamental para clasificar a los equipos de relevos para el Campeonato Mundial de Atletismo de 2027 en Pekín y el World Athletics Ultimate Championship 2026, por todo ello, la Federación Española de Atletismo ha seleccionado a 26 atletas -14 hombres y 12 mujeres-, que darán lo mejor de sí para lograr el objetivo.

Las Golden Bubbles En el relevo 4x100 m femenino, que batió el récord de España dos veces en 2025, repiten Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera y María Isabel Pérez. Por su parte, en el 4x400 m femenino repiten Paula Sevilla, Blanca Hervás y Eva Santidrián, ya recuperada de la lesión que le ha impedido hacer la temporada de pista cubierta. Eva Santidrián, Blanca Hervás, Daniela Fra y Paula Sevilla, las Golden Bubbles, estallas de alegría tras ganar en los World Athletics Relays Precisamente, Eva Santidrián, Blanca Hervás y Paula Sevilla, junto con Daniela Fra son conocidas como las Golden Bubbles -Burbujas de Oro, en español- por su gran papel en los relevos mundiales celebrados el año pasado en China. Las cuatro firmaron una de las páginas más memorables del atletismo nacional al proclamarse campeonas del mundo en el relevo 4x400 metros, con un tiempo de 3:24.13, nuevo récord de España. Por su parte, en los relevos masculinos, el largo contará con una mezcla de veteranía y juventud con Óscar Husillos y los dos miembros del relevo mixto, David García y Markel Fernández; en el relevo corto destaca Guillem Crespí, finalista en el Europeo al aire libre 2024.