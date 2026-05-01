Mar Álvarez y la filosofía de la banda frente a lo individual: "Al tocar en grupo tienes que respetar a los demás y a ti"
- Con una vida dedicada a la música, Mar Álvarez es la protagonista del último capítulo de la temporada
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Mar Álvarez lleva toda la vida dedicada a la música. Junto a su hermana Alicia, y sus amigas y amigos ha formado distintas bandas como Pauline en la playa, Undershakers o Nosoträsh. Además, tiene una banda, Petit Pop, con canciones dedicadas a niños y niñas. Mar es la invitada del último capítulo de la temporada de Un nuevo sendero hasta el manantial y está acompañada, por supuesto, por Ignatius Farray y niñas y niños que llegan de una escuela musical.
Mar Álvarez - junto a su hermana- acaba de recibir el premio 'Amas de Honor', entregado por la Academia de Música Asturiana a su aportación a la cultura. Es un galardón muy prestigioso y esta profesional de la música llega para celebrarlo con nosotras.
En este rato de charla cuenta lo que significa para ella la música. "Para mí es mi forma de vida. Significa un poco todo: he criado a mi hijo con música, trabajo con música, con mi hermana me relaciono a través de la música, mis amigos están en la música...". Para escribir todas sus canciones afirma que se inspira en su vida diaria y cotidiana, aunque siempre incluye la metáfora, el simbolismo e incluso la poesía, tirando también de humor. Una de las grandes temáticas sobre las que escribir, dice, es el amor.
La filosofía de la banda
Tiene una escuela musical llamada 'Sonidópolis' en la que enseña música a niños y a niñas. Lo hace con una técnica en la que se fomenta siempre el trabajo en grupo. "Lo que hacemos es aprender música tocando en grupo. Montamos bandas como de rock o pop rock desde que tienen siete años. Empiezas tocando todos los instrumentos y vas rotando". Afirma que no entiende la vida y la música si no es en grupo y pone el foco en la necesidad de fomentar esta manera de vida en una sociedad cada vez más individualista. "Al tocar en grupo tienes que respetar a los demás y a ti, e integrarlo todo".
En la vida, lo de tener referentes es fundamental. Mar Álvarez incide también en eso, en la importancia de tener espejos en los que mirarse. Uno de sus referentes es la banda The Bangles, uno de los primeros grupos en el que las chicas eran instrumentalistas. "Es muy importante lo de los referentes. Espejos en los que mirarse". Entre sus canciones favoritas está una de las que le compuso a su hijo Leo, en tono de humor y también educativo.
En este capítulo en el que todo gira en torno a la música, los niños y las niñas desafían a Ignatius y se atreven a tomar decisiones un poco arriesgadas; sucede algo inesperado y disparatado que no te puedes perder y que, seguramente, te arrancará una sonrisa.