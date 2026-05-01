Mar Álvarez y la filosofía de la banda frente a lo individual: "Al tocar en grupo tienes que respetar a los demás y a ti"

Mar Álvarez lleva toda la vida dedicada a la música. Junto a su hermana Alicia, y sus amigas y amigos ha formado distintas bandas como Pauline en la playa, Undershakers o Nosoträsh. Además, tiene una banda, Petit Pop, con canciones dedicadas a niños y niñas. Mar es la invitada del último capítulo de la temporada de Un nuevo sendero hasta el manantial y está acompañada, por supuesto, por Ignatius Farray y niñas y niños que llegan de una escuela musical.

Mar Álvarez - junto a su hermana- acaba de recibir el premio 'Amas de Honor', entregado por la Academia de Música Asturiana a su aportación a la cultura. Es un galardón muy prestigioso y esta profesional de la música llega para celebrarlo con nosotras.

En este rato de charla cuenta lo que significa para ella la música. "Para mí es mi forma de vida. Significa un poco todo: he criado a mi hijo con música, trabajo con música, con mi hermana me relaciono a través de la música, mis amigos están en la música...". Para escribir todas sus canciones afirma que se inspira en su vida diaria y cotidiana, aunque siempre incluye la metáfora, el simbolismo e incluso la poesía, tirando también de humor. Una de las grandes temáticas sobre las que escribir, dice, es el amor.

'Un nuevo sendero hasta el manantial'