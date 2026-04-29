Los conciertos de La 2 del 2 y 3 de mayo

Sábado 2 de mayo

El sábado 2 de mayo a las 8 de la mañana, Los Conciertos de La 2 emiten el espectáculo “A Circus Requiem, Live at Oscarsborg” es un programa producido y ofrecido por la televisión noruega NRK, dentro del programa de intercambios 2026 de las televisiones miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Desde la fortaleza Oscarsborg en Oslo, Noruega, la Misa de Réquiem, de Giuseppe Verdi, con la Orquesta Filarmónica de Oslo y la Compañía de Ópera y Coros de Oscarsborg dirigidos por Aivis Greters. Actúan como cantantes solistas Marita Solberg, Tone Kummervold, Daniel Frank y Alexander Tsymbalyuk. Participan también los acróbatas de circo Pietro Barilli, Sarah Lett, Lovisa Wengerzink, Morgane Stäheli, Sébastien Klink y Brent Van Haerenborgh.

"A Circus Requiem - Live at Oscarsborg" es una puesta en escena única al aire libre del Réquiem de Verdi, presentada por la Ópera de Oscarsborg en Noruega en colaboración con la Filarmónica de Oslo.

En el “Réquiem - Misa de Difuntos” de Giuseppe Verdi, la música es un equilibrio magistral entre la belleza y la fatalidad, entre el júbilo celestial y la desesperación terrenal. Esa misma tensión se encuentra también en el circo, donde los artistas desafían la gravedad, se mantienen en equilibrio al borde de la vida y retan a la muerte con cada acrobacia.

Verdi entendía este drama. Su réquiem no es solo una marcha fúnebre, es una experiencia de lo sublime donde el coro y la orquesta crean un universo tanto de temor como de asombro. Cuando la soprano asciende a las notas más altas, es como si caminara sobre un cable invisible entre la vida y la muerte, al igual que el artista de circo que danza en el aire.

Ambas formas de arte nos recuerdan el aspecto más fascinante del logro humano: es el peligro lo que lo hace cautivador.

En esta intensa mezcla de belleza y peligro, encontramos lo que nos hace más humanos: nuestra capacidad de mirar hacia el abismo y, aun así, cantar, danzar y volar.

Concierto Circus Requiem John-Halvdan Olsen-Halvorsen

Domingo 3 de mayo

El domingo 3 de mayo a las 8:30 am en La 2, la segunda parte del tercer concierto del XX Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta y Coro RTVE con la Sinfonía número 4 en Mi menor Op. 98 de Johannes Brahms. Al frente de la Orquesta Sinfónica RTVE la directora francesa Chloé Dufresne. La última de las sinfonías de Brahms es ampliamente considerada su obra maestra orquestal. Compuesta entre los veranos de 1884 y 1885 en Mürzzuschlag, Austria, destaca por su carácter melancólico, profundo y una estructura técnica de una perfección casi matemática. Se la suele describir como una obra que mira hacia el pasado (por el uso de formas barrocas) pero con una carga emocional puramente romántica.

Viernes 1 de mayo

Previamente, el viernes 1 de mayo, (madrugada del sábado) en La 2, Las noches del Monumental ofrece un concierto íntimo del Fellini Quartet con música de cine del compositor italiano Nino Rota. El contrabajista Pablo Martín Caminero, el saxofonista Arturo Pueyo, el bandoneonista Claudio Constantini y el pianista Federico Lechner abordan un repertorio en torno a las bandas sonoras que el músico italiano Nino Rota compuso para diferentes películas del cineasta Federico Fellini. Se interpretan piezas como “La Strada”, el blues de “La Dolce Vita”, Gary Cooper, de “Amarcord” o L’Illusionista de “Fellini 8 y medio”.