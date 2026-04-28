Oliva Mandle comenzó su activismo con 12 años: "Me sentía muy sola porque nadie compartía mis preocupaciones"

Oliva Mandle tiene 18 años y es activista. Hace tres años escribió su primer libro titulado Sí es cosa tuya para concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. En este episodio, Olivia es la protagonista del videopódcast de RTVE Play, Mi persona favorita, con Dani Rovira y Arturo González-Campo y sus reflexiones no dejan indiferentes.

Es muy joven y está completamente concienciada sobre lo que nos rodea, y sobre el estado de la naturaleza. Se ha ido a estudiar a Reino Unido para poder acumular base científica y datos que no se puedan rebatir. "Me he ido al Reino Unido a estudiar Biología Marina con Oceanografía para tener más conocimiento científico y más credibilidad". Cuenta que muchas veces se ha sentido diferente debido a su activismo. "En la primera escuela que estuve me sentía muy sola porque nadie compartía mis preocupaciones, ni mi amor por la naturaleza, por los océanos, por los animales. Yo siempre que podía, me iba con mi familia al bosque o al mar y nos pasábamos horas mirando las olas o el horizonte".

Poco a poco, esa soledad se fue yendo y empezó a suscitar el interés de quienes la rodeaban: desde los profesores, hasta sus propios compañeros. Es cierto, dice, que aún hay personas más adultas que no la toman en serio, aunque está determinada a que eso cambie. "Me cambié de colegio, en tercero de la ESO, y ahí me sentí mucho más acompañada, incluso con los profesores. Y mis compañeros también me apoyaban bastante", afirma.

Olivia Mandle en 'Mi persona favorita'