Oliva Mandle comenzó su activismo con 12 años: "Me sentía muy sola porque nadie compartía mis preocupaciones"
- Con 15 años, esta joven que ahora estudia en Reino Unido escribió el libro Sí es cosa tuya
- No te pierdas el videopódcast Mi persona favorita en RTVE Play
Oliva Mandle tiene 18 años y es activista. Hace tres años escribió su primer libro titulado Sí es cosa tuya para concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. En este episodio, Olivia es la protagonista del videopódcast de RTVE Play, Mi persona favorita, con Dani Rovira y Arturo González-Campo y sus reflexiones no dejan indiferentes.
Es muy joven y está completamente concienciada sobre lo que nos rodea, y sobre el estado de la naturaleza. Se ha ido a estudiar a Reino Unido para poder acumular base científica y datos que no se puedan rebatir. "Me he ido al Reino Unido a estudiar Biología Marina con Oceanografía para tener más conocimiento científico y más credibilidad". Cuenta que muchas veces se ha sentido diferente debido a su activismo. "En la primera escuela que estuve me sentía muy sola porque nadie compartía mis preocupaciones, ni mi amor por la naturaleza, por los océanos, por los animales. Yo siempre que podía, me iba con mi familia al bosque o al mar y nos pasábamos horas mirando las olas o el horizonte".
Poco a poco, esa soledad se fue yendo y empezó a suscitar el interés de quienes la rodeaban: desde los profesores, hasta sus propios compañeros. Es cierto, dice, que aún hay personas más adultas que no la toman en serio, aunque está determinada a que eso cambie. "Me cambié de colegio, en tercero de la ESO, y ahí me sentí mucho más acompañada, incluso con los profesores. Y mis compañeros también me apoyaban bastante", afirma.
"Nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito al día"
Oliva Mandle afirma que, a lo largo de los años, ha aprendido a ser pesada para conseguir sus objetivos. "Cuando empecé con todo el tema del activismo, por ejemplo, la primera vez que fui al Parlamento aquí en Madrid me miraban como: pero, ¿tú quién eres?...", pero no piensa desistir: "he aprendido a ser un poco pesada, y quien la sigue, la consigue", dice determinada.
Afirma que entre muchos jóvenes falta conciencia sobre el deterioro que sufre el planeta, como si fuera algo lejano que no les afecta. "Muchos jóvenes viven en una burbuja; viven con un antifaz que les tapa los ojos y no ven la realidad", y añade que "falta mucha educación medioambiental en las escuelas".
Con respecto a los adultos, lo que siente, dice, es que ignoran a las personas que, como ella, se preocupan por el planeta. "Ignorarnos e ignorar a la naturaleza también. Hay una desconexión brutal y la gente no entiende que la naturaleza lo es todo en este planeta. Si no la cuidamos, nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos".
Con respecto a los plásticos que ingerimos en nuestro cuerpo, Olivia da un dato clarificador. "¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito al día?. Los microplásticos están en todo: hay microplásticos en el pipí y en el cerebro y afectan cognitivamente".