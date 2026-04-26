Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo

Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que, además, esta semana llega con sorpresas, con nuevas colaboradoras y con cambios de horario. ¡No te lo pierdas!

Esta semana tenemos varios estrenos culinarios. Por un lado, El Método Delicious, con la nueva jueza de MasterChef, Marta Sanahuja, para conocerla un poco más, y por otro, un especial con todo el análisis de lo que dé de sí el nuevo episodio de MasterChef 14, el talent show de referencia en el mundo de la cocina.

Por supuesto, en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.

Al cielo con ella, con Henar Álvarez, sigue copando el espacio de los martes con los monólogos, entrevistas y colaboradoras más atrevidas del panorama audiovisual. Esta semana podrás disfrutar de la conversación con las nuevas invitadas e invitados al programa.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas) En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Aquí, Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los y las mejores colaboradoras analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. Dentro de En Play puedes disfrutar también de los videopódcast más curiosos, interesantes y atrevidos que te vamos a ir desgranando por aquí. Además, cada tarde, de lunes a jueves, vas a poder enterarte de todo en La Retaguardia, con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo y la mirada a las noticias más locales la encontrarás en la sección "Teritorio España" que traen cada día los chicos de Alpilpil. Además, contará con colaboradores como Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.

Mañana más En Play (lunes a jueves, a las 16:30 horas) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota. Mañana más. En play En Play - Mañana Más - Servando Rocha, La Perdiz Roja, Ana Morgade y Ander Izagirre Viajamos al Tánger fantasmagórico, visionario y alucinado de la mano del escritor y editor Servando Rocha y su nuevo libro: 'Este corazón que sangr... Ver ahora

Así somos (lunes, miércoles y jueves a las 18:30 horas) Así Somos te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano. ¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes. Historias que cobran vida gracias al archivo de RTVE.

Influ-Realismo Mágico (lunes 27 de abril, a las 18:45 horas) Influ-Realismo Mágico es el podcast -convertido a videopódcast- de Lorena Macías que llega desde RNE a RTVE Play y en el que se desenmaraña todo lo que hay detrás del mundo de los influencers y el marketing de las redes sociales. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 8 - Desmontando bulos pelando mandarinas, con Marc Biarnés Actor de formación, cajero de supermercado durante una etapa por necesidad y observador implacable de la estupidez contemporánea, utiliza las redes... Ver ahora

Rebobinando - Capítulo 3 (lunes 27 de abril a las 19:40 horas) En Rebobinando, David Sainz recupera cada noche del lunes, en una charla con amigos, las películas y series que marcaron su vida. No se analiza: se recuerda, se discute y se deforma. Diálogos de un podcast ligero y personal de un grupo de amigos recuperando las películas y series que marcaron sus vidas. Rebobinando Rebobinando - Programa 2 - Películas románticas Una charla entre amigos sobre películas románticas, donde el amor y el cringe se morrean y sale a la luz alguna herida emocional abierta. Juan Amod... Ver ahora

Mi persona favorita - Capítulo 6 (lunes 27 de abril, después de La Revuelta) Un videopódcast dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. En un salón acogedor, capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 5 - Pantomima Full El dúo Pantomima Full se convierten en la persona favorita de Dani y Arturo en este episodio. ¿Cómo la liaban en la adolescencia? ¿Qué coleccionan?... Ver ahora

Las del Cadillac (martes 28 de abril, a las 18:45 horas) Las chicas del Cadillac es un road trip sonoro, un viaje guiado por dos melómanas, María Canet y Raquel Elices, que conducen a 200km/h por viejas carreteras secundarias. En la parte trasera, nuestros invitados tienen 50 minutos para salvarse eligiendo las canciones de su vida. ¿Qué escucharías si este fuese tu último viaje? ¿Cómo sería la banda sonora de la noche más larga? ¿Qué canción sonó aquella primera vez?Un secuestro sobre cuatro ruedas que hará girar los discos hasta que la música nos salve. Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Temporada 2 - Guille Galván, nadie con ese nombre vive aquí Compositor de la banda sonora de toda una generación, junto a Vetusta Morla, y de las de varias películas, ahora a Guille Galván le toca componer s... Ver ahora

Método Delicious (transmedia MasterChef 14) (martes, 28 de abril) Después de llegar a MasterChef como nueva jueza, Marta Sanahuja (@DeliciousMartha) nos invita a su casa en El Método Delicious, el nuevo formato donde explicará su filosofía de vida y se dará a conocer tal y como es. Todo ello, a través de platos que marcaron diferentes hitos en su carrera. Marta reformulará estas elaboraciones para mejorarlas, simplificarlas y hacerlas accesibles a todos los públicos. Cada martes lo podrás disfrutar en RTVE Play.

Especial MasterChef - Capítulo 3 (martes 28 de abril, a las 19:40 horas) Presentado por Javi Hoyos, en este espacio se analizará con gracia, humor e irreverencia todo lo que dé de sí el nuevo capítulo de MasterChef 14, el talent culinario por excelencia. Javi Hoyos contará con la colaboración de Marta Verona, la ganadora de MasterChef 6. Además, habrá algunos invitados sorpresa que no te puedes perder.

Al cielo con ella (martes 28 de abril, después de La Revuelta) Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo Henar. ¡No te pierdas el nuevo capítulo! Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 3 - Al cielo con Loles León y Silvia Intxaurrondo 'Al cielo con ella', un auténtico fenómeno viral, vuelve con una nueva noche increíble, con Loles León y Silvia Intxaurrondo como invitadas... Ver ahora

Podcast, el podcast (miércoles 29 de abril, a las 18:45 horas) Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada.

Héctor de comer - Capítulo 2 (miércoles 29 de abril, después de La Revuelta) El humorista y presentador Héctor de Miguel (antes conocido como Quequé) se lanza a la aventura de los programas de cocina, una faceta en la que jamás te lo hubieras imaginado. Cada semana cocinará una receta de nuestra extensa gastronomía con un invitado que le hará a las veces de pinche. Héctor de comer Héctor de comer - Temporada 2 - Episodio 1 - Hora Veintipico Héctor de Miguel vuelve a EN PLAY con su programa de cocina 'Héctor de comer'. Los primeros invitados son sus compañeros de 'Hora Veintipico' con ... Ver ahora

Sale como sale - Capítulo 17 (miércoles 29 de abril, a las 00:00 horas) Es el videopódcast de humor de Daniel Fez y Javi Sancho; una mezcla explosiva de improvisación, ocurrencias y mucho despropósito. Un espacio donde nada está guionizado, todo se tuerce y, aun así… siempre acaba saliendo (como sale). Este videopódcast es la prueba viviente de que no hace falta un plan para reírse: basta con dos micros, dos cómicos y cero filtros. Aquí se habla de todo y de nada, se improvisa sin miedo y se juega con el absurdo hasta el límite. Sale como sale Sale como sale - Episodio 16 - Familiares alquilados, rotondas y filetes de pollo Dani Fez y Javi Sancho se hacen preguntas muy interesantes : ¿si chocan dos galaxias es porque no han respetado la prioridad de una rotonda espacia... Ver ahora

Menudo cuadro - Capítulo 9 (jueves 30 de abril, a las 18:45 horas) David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 8 - Máximo Huerta, su nuevo libro y "la trituradora humana" Para Máximo Huerta "la infancia no se acaba nunca" y se ha convertido en uno de los territorios más fértiles de su literatura.... Ver ahora

Poco me parece - Capítulo 3 (jueves 30 de abril, a las 19:40 horas) Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. En cada capítulo repasa, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos trae noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipa a los negacionismos e imaginará los que están por llegar, mientras que Miguel Martín sale cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente. Poco me parece Poco me parece - Programa 2 - "Entrevista" a Carlos Baute Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño repasan la actualidad con humor, desde las reacciones al último single de Carlos Baute hasta el nuevo s... Ver ahora

Un nuevo sendero hasta el manantial (jueves 30 de abril, después de La Revuelta) Cada semana, este programa presentado y dirigido por Ignatius Farray contará con invitadas e invitados del mundo de la filosofía, el teatro, la ciencia, la literatura, así como del ámbito de la cultura y las artes en general. Las personas invitadas charlarán también con los alumnos y alumnas de centros escolares que visitarán el plató cada semana, para aportar también sus reflexiones. Un nuevo sendero hasta el manantial Un nuevo sendero hasta el manantial - Programa 15 - La comedia con Leo Bassi Ignatius Farray recibe a Leo Bassi, uno de los mejores payasos del mundo, que sigue la tradición de los bufones de la Edad Media. Con él descubrire... Ver ahora