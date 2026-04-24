Ayudas INJUVE: once maneras de entender el arte joven hoy

Las Ayudas INJUVE a la Creación Joven constituyen desde hace años uno de los principales programas públicos de apoyo al arte emergente en España. Pensadas para acompañar procesos de investigación y producción en distintas disciplinas, estas ayudas permiten a artistas jóvenes desarrollar proyectos que, en muchos casos, marcan el inicio de prometedoras trayectorias dentro del contexto contemporáneo.

La próxima semana, Metrópolis se acerca a los proyectos ganadores de la última edición en la categoría de Artes Visuales, once propuestas que ofrecen una mirada directa a las preocupaciones, imaginarios y metodologías de una nueva generación de creadores.

Desde el trabajo con archivos y relatos históricos hasta la exploración del cuerpo, la memoria, la identidad o las relaciones entre comunidad, territorio y tecnología, estos proyectos dibujan un panorama plural, crítico y en constante transformación.

Dulzuras indómitas: la fragilidad como resistencia El recorrido comienza con Dulzuras indómitas, la exposición comisariada por Nerea Ubieto, que reúne en la Sala Amadís de Madrid tres de los proyectos beneficiarios en la modalidad de producción de obra. Bajo la idea de la “dulzura”, entendida no como debilidad sino como forma de resistencia, las obras de Rioko Fotabon, Marta Adalid y Mariem Iman proponen una lectura compleja de lo sensible, lo íntimo y lo afectivo. Una dulzura que se rebela, que cuestiona y que se posiciona frente a las lógicas de dureza y productividad contemporáneas. Sus trabajos utilizan lenguajes visuales vibrantes, ornamentales y aparentemente ligeros para abordar cuestiones complejas como la migración, el racismo, la memoria o el agotamiento contemporáneo. Proyecto de Mariem Iman en la exposición Dulzuras Indómitas (Sala Amadís, 2026) R Rioko Fotabon construye imaginarios centrados en la alegría, el cuidado y la justicia afectiva de las comunidades afrodescendientes, desplazando los relatos dominantes del dolor hacia espacios de goce, descanso y comunidad. Mariem Iman trabaja desde la acumulación de objetos, referencias pop y materiales íntimos, creando universos híbridos donde lo personal, lo kitsch y lo histórico se entrelazan como una forma de relato afectivo. Proyecto de Marta Adalid en la exposición Dulzuras Indómitas (Sala Amadís, 2026) R Por su parte, Marta Adalid propone, desde la pintura y la relación con la naturaleza, espacios de pausa y atención donde el cuerpo se reconecta con ritmos más amplios y experiencias sensibles de lo común.

Rituales, memoria y duelo Entre los proyectos expositivos de esta edición destaca Vacío ritual, rito pleno, de Elisa Andueza, que propone una reflexión sobre lo ritual en la contemporaneidad. A través de las distintas tipologías de ritual que establece el filósofo Roland L. Grimes (ritualización, protocolo, ceremonia, magia, celebración y liturgia), la muestra plantea el espacio expositivo como un lugar de atención, experiencia y transformación. Incluye trabajos de Alicia Lehmann, Alba Lorente, Victoria Maldonado, Miguel Marina y Moreno & Grau. Proyecto de Moreno & Grau dentro de la exposición Vacío Ritual, rito pleno (comisaria Elisa Andueza) En una línea más íntima, Detalles de una habitación imaginaria, de Laura Pascual, construye una instalación inmersiva donde la memoria y la pérdida toman forma a través de los objetos. En este espacio conviven lo íntimo y lo ausente y los objetos activan recuerdos, duelos y relatos. Ambos proyectos evidencian cómo el arte joven aborda hoy cuestiones como el duelo, la memoria o la espiritualidad desde dispositivos sensibles y participativos.

Espacios independientes Otro de los ejes del programa de Ayudas INJUVE a la Creación Joven es el de los espacios de creación y gestión independiente. Es el caso de NAVESIERRA, impulsado por Aida Salán y Guillermo Esteban en Madrid, o Malpaís, en Barcelona, un espacio autogestionado desarrollado por Joan Pallé, Cayetano Truyols y Nil Safont en 2020, que promueve el intercambio entre generaciones y contextos artísticos. Ambos proyectos responden a una necesidad compartida: generar infraestructuras propias y abrir espacios independientes de experimentación y acompañamiento para artistas emergentes. Exposición comisariada por Andrea Muniáin en espacio NAVE SIERRA @sergio_pradana @sergio_pradana Más allá de su programación, ponen en cuestión los modelos tradicionales de producción y difusión cultural y ensayan otras maneras de sostener y compartir la práctica artística. A ellos se suma Grotta, una propuesta de residencias en Aracena (Huelva), impulsado por María Alcaide y Eladio Aguilera, que traslada estas dinámicas a un entorno rural, apostando por la descentralización y por formas de trabajo situadas y conectadas con el territorio. Proyecto de residencias artístcas GROTTA desarrollado por María Alcaide y Eladio Aguilera en Aracena (Huelva) Estos proyectos reflejan una tendencia creciente en el arte joven: la necesidad de generar estructuras propias, redes de apoyo y contextos alternativos frente a las limitaciones institucionales.

Archivo y pensamiento crítico El trabajo con el archivo y la investigación ocupa también un lugar central en las propuestas de las Ayudas INJUVE de la última edición. Archivo Orsini, desarrollado por Claudio Hontana, Juan de Salas y Clara Harguindey, se articula como un proyecto digital en constante crecimiento que explora las narrativas olvidadas de la historia a través de una plataforma online. Un archivo vivo que reúne textos, imágenes y documentos para construir un espacio polifónico de reflexión entre arte, urbanismo y filosofía, donde el pasado se reactiva desde el presente y se abre a nuevas lecturas críticas.

Periferia: arte, territorio y comunidad La relación entre arte, territorio y comunidad atraviesa varias de las propuestas seleccionadas de esta edición. Plataforma MAL, dirigida por Jose Iglesias en Extremadura, impulsa iniciativas como Observatorio de la luz. Encuentro de culturas energéticas e imaginación antiextractivista o ¡Sed hojas!, que conectan la práctica artística con los desafíos de la crisis ecosocial y la gestión colectiva de la energía. Desde un contexto rural, el proyecto articula encuentros, residencias y procesos de investigación que ponen en diálogo saberes locales, prácticas artísticas y modelos alternativos de producción energética. Proyecto desarrolado dentro de PLATAFORMA MAL En esta misma línea de trabajo situado y periférico, Laura Tabarés presenta Visión periférica. Red local de exploración contravisual, un programa de residencias que se desarrolla en Leira Haus, en el entorno rural de Lugo, y que se inscribe dentro del ciclo más amplio Corzas, penas e transparentes, centrado en rescatar mitologías y relatos que han permanecido en los márgenes. El proyecto articula distintas residencias como las del colectivo Ida y Vuelta (La animala), Marta Valverde (Es preferible el brillo) o Antía Carreira (Da traída), que abordan desde el audiovisual, la performance o la investigación artística cuestiones vinculadas al territorio, la memoria y las formas de narración. Visión periférica se configura como una red de investigación y creación que reivindica la periferia como espacio de producción de conocimiento y experimentación contemporánea.