'Influ-realismo Mágico', de Lorena Macías, en directo, todos los lunes a las 18.45h En PLAY
- Lorena Macías da un salto más, ahora en directo con Influ-realismo Mágico
- A partir de este 20 de abril, todos los lunes, nuevo episodio en directo En PLAY
La publicista y creadora de contenido Lorena Macías, conocida por su popular cuenta de Instagram @hazmeunafotoasí, da un salto más, ahora con la emisión de Influ-realismo Mágico en directo. Desde este lunes, 20 de abril, cuyo invitado será Marc Biarnés, escucha un nuevo episodio, semanal, En PLAY.
Esta segunda temporada incluye formato videopodcast, en RTVE Play, y el habitual formato en audio, desde RNE Audio. Pero, además, puesdes verla en directo, cada lunes a las 18.45h. Una nueva apuesta que consolida el proyecto dentro de RTVE, como partr de la programación de En PLAY, el nuevo canal digital de RTVE Play que ha comenzado esta misma semana, reforzando la apuesta por los contenidos nativos digitales y las voces que analizan la cultura más actual.
De sacar los colores en Instagram a sentar a la industria frente al micrófono
Detrás del perfil @hazmeunafotoasí está Lorena Macías —también conocida como La Hazme—, quien desde hace años disecciona con ironía y ojo crítico el universo influencer. En ‘Influ Realismo Mágico’, ese análisis salta del formato meme al diálogo en profundidad.
Con su característico estilo ácido e ingenioso, Macías sienta frente al micrófono a creadores, representantes, marcas y plataformas para plantear una pregunta incómoda pero necesaria: ¿De verdad no hay nadie al volante de la locomotora llamada Influencer Marketing?
Influ-realismo Mágico, también en RNE Audio
La nueva temporada estará disponible a partir del 25 de febrero en RTVE Play y en el canal digital ‘EN PLAY’, y seguirá pudiendo escucharse en formato audio, dentro de la plataforma RNE Audio.
Nuevos episodios que se suman al catálogo de podcast de la plataforma como ‘Así somos’, ‘Las del Cadillac’, ‘Mi persona favorita’, ‘¡Menudo Cuadro!’, ‘Un nuevo sendero hacia el manantial’ o ‘Está el horno para bollos’. Una apuesta de RTVE por seguir dando voz a nuevos formatos y a los protagonistas culturales del momento.