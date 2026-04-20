'Influ-realismo Mágico', de Lorena Macías, en directo, todos los lunes a las 18.45h En PLAY

La publicista y creadora de contenido Lorena Macías, conocida por su popular cuenta de Instagram @hazmeunafotoasí, da un salto más, ahora con la emisión de Influ-realismo Mágico en directo. Desde este lunes, 20 de abril, cuyo invitado será Marc Biarnés, escucha un nuevo episodio, semanal, En PLAY.

Esta segunda temporada incluye formato videopodcast, en RTVE Play, y el habitual formato en audio, desde RNE Audio. Pero, además, puesdes verla en directo, cada lunes a las 18.45h. Una nueva apuesta que consolida el proyecto dentro de RTVE, como partr de la programación de En PLAY, el nuevo canal digital de RTVE Play que ha comenzado esta misma semana, reforzando la apuesta por los contenidos nativos digitales y las voces que analizan la cultura más actual.

De sacar los colores en Instagram a sentar a la industria frente al micrófono Detrás del perfil @hazmeunafotoasí está Lorena Macías —también conocida como La Hazme—, quien desde hace años disecciona con ironía y ojo crítico el universo influencer. En ‘Influ Realismo Mágico’, ese análisis salta del formato meme al diálogo en profundidad. Con su característico estilo ácido e ingenioso, Macías sienta frente al micrófono a creadores, representantes, marcas y plataformas para plantear una pregunta incómoda pero necesaria: ¿De verdad no hay nadie al volante de la locomotora llamada Influencer Marketing?