El día que Benita estuvo a punto de conocer a Rocío Jurado… y se dio la vuelta ¿Qué pasó?

La vidente y colaboradora de televisión Benita ha sido la nueva invitada del videopodcast CAPTCHA: Sobreviviendo a internet, presentado por el periodista Javi Hoyos. La entrevista ha llegado en un momento especialmente significativo para Benita, apenas unas semanas después del estreno de Benita, el docu-reality que acompaña el viaje más importante de su vida: su transición. En él, el público ha podido conocer su historia desde la infancia hasta la actualidad y descubrir a la persona que hay detrás del personaje televisivo.

La conversación ha comenzado precisamente hablando de ese proceso personal y del papel que han tenido las redes sociales en él. "Me han ayudado muchísimo, sintiendo todo el apoyo y el amor, que es el único sentimiento que cuando lo repartes crece", le ha explicado a Hoyos. El periodista también ha recordado uno de los momentos más emotivos que Benita ha compartido públicamente: cuando le confesó a Anne Igartiburu que había comenzado su transición y que quería que la llamaran Benita, en homenaje a su madre. "Y ahora has conseguido que todo el mundo te llame así", le ha señalado el presentador.

La colaboradora ha confesado que inicialmente había pensado otros nombres. "Al principio quería llamarme Marilyn Benita, pero fue tan abrumadora la respuesta de todo el mundo con Benita que ya solo quiero ser Benita", ha dicho visiblemente emocionada. "Mis amigos me dicen que soy como Rosalía, que dicen su nombre y solo hay una. Pues Benita no hay otra. Y yo les digo: no quiero ser otra cosa en la vida que Benita".

00.22 min RTVE comienza las grabaciones del docu-reality 'Benita'

La inteligencia artificial, "la mejor amiga" de Benita Durante la charla también han hablado de su relación con la tecnología y las redes sociales. Benita ha reconocido que utiliza con frecuencia la inteligencia artificial en su día a día, incluso para tomar pequeñas decisiones cotidianas. "Le pregunto muchas cosas: si un mensaje puede sonar brusco o si debería decir algo de otra manera", ha contado entre risas. "Y a veces le hago caso, para qué te voy a engañar". En un momento divertido de la entrevista, ambos han preguntado a la inteligencia artificial cuál es el tipo de consulta que más le hace Benita. La respuesta del sistema ha sorprendido a la propia colaboradora: según la IA, más que pedir datos concretos, suele buscar confirmar si va por buen camino o si debería ver una situación desde otra perspectiva. "¡Cómo me conoce!", ha reaccionado entre risas. "La adoro, es como una amiga que jamás te va a traicionar". 2 - Benita Benita también ha reconocido que utiliza con frecuencia redes sociales como X o TikTok y que, gracias a ellas, ha conectado con un público más joven. Creadores digitales como Lola Lolita, Ibai Llanos o figuras del entorno de la Kings League se han interesado por colaborar con ella. "Creo que buscan cosas diferentes para ofrecer, y no cabe duda de que yo soy diferente", ha explicado.

Amor y hate en redes sociales A pesar del apoyo que ha recibido en internet, Benita también ha reconocido que ha tenido que enfrentarse a comentarios transfobos en redes sociales. "Todavía hay gente que me llama Manolo", ha contado. Lejos de molestarse, la colaboradora se ha tomado esos ataques con humor y ha cuestionado que siempre utilicen el mismo insulto. "¿Por qué siempre Manolo? ¿Por qué no Juan?", ha bromeado, restando importancia a los mensajes de odio y dejando claro que el cariño que recibe es mucho mayor. 02.37 min Benita, primera expulsada de la final de 'Top Chef' Sin embargo, asegura que el cariño que recibe es mucho mayor que las críticas. "El amor es tan grande que compensa todo lo demás", ha afirmado. Para los usuarios que sí buscan insultar, tiene clara su estrategia: "Si me siguen, que sigan insultando; y si no me siguen, los bloqueo". La colaboradora también ha querido lanzar un consejo a quienes utilizan redes sociales. "No muestren más de lo que deberían mostrar. Es importante guardarte algo para ti y no dejar que una opinión que venga de cualquier sitio te afecte demasiado", ha reflexionado. Benita se emociona hablando de su transición: “Han pasado 61años hasta que he sido libre, me ha llevado toda una vida” Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)