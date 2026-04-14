Prisión para el detenido tras la muerte de su expareja en San Jorge

El juez número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido el pasado 12 de abril tras la muerte de su expareja, que cayó al vacío cuando se descolgaba desde una ventana del domicilio de él, en un tercer piso ubicado en el barrio pamplonés de San Jorge.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ha confirmado que ambos habían mantenido una relación sentimental, y que derivada de la misma la mujer había interpuesto una denuncia contra él por un delito de malos tratos, por lo que figuraba en el programa VioGen. En ese proceso se decretó una orden de alejamiento en septiembre de 2025. Sin embargo, la pareja había restablecido la relación desde hacía un par de meses.

Quebrantamiento continuado de medida cautelar

El magistrado imputa al encausado un quebrantamiento continuado de medida cautelar en concurso con un delito de detención ilegal. Según el juez, el investigado era "perfectamente conocedor de la vigencia de dicha resolución judicial, frente a la cual ha evidenciado una actitud deliberadamente obstativa y despreciativa a su cumplimiento y operatividad".

La resolución judicial, que puede ser recurrida, constata que la madrugada del pasado domingo se produjo una discusión y enfrentamiento entre la víctima y el detenido, que habría impedido por la fuerza que la mujer abandonase la vivienda en la que se encontraban, llegándola a cerrar con llave. Al parecer, y tras un forcejeo entre ambos, la víctima habría intentado escapar descolgándose por la ventana con sábanas anudadas, precipitándose sin embargo al vacío, lo que le ocasionó la muerte. El investigado ha alegado una versión exculpatoria, atribuyendo la situación de tensión que se produjo a los celos de la víctima.

Precedentes denunciados

El magistrado indica que, entre los motivos de la denuncia interpuesta por la víctima en septiembre de 2025, estaba el hecho de que el encausado "le había golpeado y le había impedido salir del lugar en el que se encontraba, donde la había retenido contra su voluntad".

El juez ha adoptado la medida de prisión solicitada por la fiscalía, teniendo en cuenta la gravedad de las penas contempladas en relación con los delitos imputados, así como para evitar la fuga del investigado, quien se encuentra "en situación irregular y carente de arraigo".