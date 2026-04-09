Samantha Ballentines reivindica el término "travestí" frente a los americanismos: "Nos gusta más porque tiene historia"

La multidisciplinar Samantha Ballentines se defiende sola en el mundo real y también en el de las redes sociales. Se lo ha demostrado al periodista Javi Hoyos en CAPTCHA. El videopodcast. La veterana en el universo drag defiende el uso del término "travestí" para huir de americanismos. "Nos gusta utilizar la palabra 'travestí' porque tiene historia", proclama la gaditana.

¿Cómo definiría Samantha lo que hace? "Entretener", afirma con rotundidad la humorista. Además de hacer reír a la gente, actúa, hace playback o lipsynk (sincronización de labios), charla en distintos pódcast... "Una travestí es 360 porque somos actores, somos actrices, improvisamos sin ir a una escuela de arte dramático. Sabemos interpretar y transmitir emociones con una canción que te puede hacer llorar, que te puede hacer bailar, que te puede hacer emocionarte...". En definitiva, hacen de todo y con mucho arte.

Sobrevivir a las redes sociales siendo drag Samantha Ballentines tiene la suerte de no despertar mucho hate con sus publicaciones. "El 90% de los comentarios que recibo son buenos, son muy bonitos, son de agradecimiento incluso", confiesa ilusionada. Sí que ha tenido momentos en los que ha recibido algún mensaje hiriente, pero procura no pensar en ello y centrarse en lo positivo. "Gracias a las redes sociales he podido llegar a la gente fuera del colectivo que luego va a verme al teatro", sostiene. Eso sí: no tiene reparo en meterse en polémicas si los derechos sociales están en juego y asegura estar "muy orgullosa" de su huella digital. "Antes de la pandemia yo era muy reacia a subir vídeos de actuaciones", recuerda para sorpresa de muchos. Tampoco era muy fan de hacer directos. Sin embargo, en medio del confinamiento, se unió a un grupo de compañeras y decidieron hacer lo que más les gustaba: entretener. "Y ya no lo pude dejar". Hablando de compañeras, Samantha no simpatiza con las que dentro del mundo drag se critican entre ellas. "¿Qué eres: artista o mamporrera?", se pregunta.

La huella digital, un recordatorio de los aprendizajes Pese a ser una figura pública, la artista tiene su lado más íntimo. "Yo tengo mi Instagram personal, privado", confiesa a Javi Hoyos. "Me gusta mantener la fantasía. [...] También me ha valido para protegerme, para que no me reconozcan tanto", admite. Aunque la huella digital no le preocupa, sí recuerda algunas anécdotas que forman parte de su historia en redes sociales que ahora no compartiría. No obstante, las mantiene como un ejercicio consciente: "Si está ahí, ¿sabes qué es lo bueno? Que yo reconozca que la cagué y aprenda de mis errores". Prueba de ello es su perfil de Facebook, que funciona como su diario audiovisual desde 2010. ¿Cómo se dio cuenta Samantha Ballentines de que quería ser Samantha Ballentines? Su paso por Torremolinos (Málaga) y su primer drag show marcaron un antes y un después en su vida. Cuando volvió a su pueblo, recuerda que iniciarse en el mundillo fue muy "precario". Eso sí: tuvo claro desde el principio que una buena imagen lo era todo, así que sus estudios en artes gráficas y fotografía le sirvieron de mucho. "El marketing es muy importante", subraya. La humorista apenas resalta los momentos de sufrimiento que ha vivido para estar donde está, aunque reconoce que ha vivido alguno: "Lo he sufrido poco porque, por suerte, la gente que me sigue me quiere mucho". Por ejemplo, menciona su paso por Top Chef: Dulces y Famosos, que acarreó algunas críticas. "Cuando salgo un poco de lo que es mi zona de confort y mis fanes, ahí sí que me ha caído mierda", admite.