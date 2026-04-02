Pepe Rodríguez defiende la libertad en cocina frente a los puristas de la paella: "La cocina es un lenguaje en constante evolución"

El chef Pepe Rodríguez se sienta con el periodista Javi Hoyos en CAPTCHA. El videopodcast, para una charla tan sincera como provocadora. Entre risas y confesiones, el jurado de MasterChef reflexiona sobre su relación con las redes sociales, el fenómeno de los "cocineros digitales" y la necesidad de preservar la esencia de la gastronomía más allá de la pantalla. Una conversación que mezcla crítica, humor y actualidad, y que deja titulares tan jugosos como su autodefinición: "Soy un influencer sin quererlo".

El chef reconoce al periodista que se considera "torpón" con las nuevas tecnologías y que no le interesan las redes sociales porque se siente incómodo con ellas. También asegura que hay demasiada gente haciendo recetas. "El día que les quiten el salmón y el aguacate, ¿qué va a ser de esos personajes?", se pregunta. Aun con reticencias, sabe que la tecnología es necesaria y reconoce que se aprovecha de todos sus avances. El jurado de MasterChef es follower de las marcas a las que está asociado: "Sigo a muy pocos, no por pose, sino por pereza". A pesar de ello, cuenta con cerca de 600.000 seguidores en Instagram y alrededor de 200.000 en X.

Lo importante está fuera de las redes sociales Pepe Rodríguez matiza la comparación entre la diversión y la banalidad de las redes sociales y otras fuentes más fiables: "Cuando he necesitado un cardiólogo no lo he buscado en Instagram; tampoco un arquitecto para hacer mi casa". Aunque si hay algo que han traído las redes sociales y no le gusta en absoluto son las personas que van a los restaurantes a cualquier cosa menos a disfrutar de la comida. Ha batallado una cruzada contra los que llegaban a El Bohío pertrechados con cámaras y micrófonos a grabar la experiencia. "Ya no los dejo entrar", se jacta. "Los hosteleros tenemos la obligación de preservar el valor sagrado que tiene la cocina, además, a un restaurante se viene a comer", sentencia.

Dos verdades y una mentira Una de las secciones más esperadas en el videopódcast es cuando su conductor, Javi Hoyos, reta a la inteligencia artificial (IA) a detectar dos verdades y una mentira de tres afirmaciones del invitado. El chef asegura que estuvo cocinando en la Expo del 92, representando a Castilla-La Mancha; que es socio del Real Madrid; y que ha llegado a tener dos restaurantes con una estrella Michelin: El Bohío y La Casa de Carmen. La IA afirma que la mentira es su vinculación al equipo de fútbol, pero el cocinero revela que se equivoca. Refrenda, por tanto, su posición de desconfiar de algunas afirmaciones que aparecen en internet.