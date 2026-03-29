Hora y dónde ver gratis en TV el partido amistoso de la selección española contra Egipto

El partido amistoso entre la selección española masculina de fútbol y la de Egipto tiene lugar este martes 31 de marzo de 2026 en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat (Barcelona). La Finalíssima, que se iba a disputar este viernes 27 se suspendió y España disputó un encuentro amistoso ante Serbia que acabó con un victoria plácida por 3-0, con doblete de Oyarzabal y el debut con gol de Víctor Muñoz, que dejó muy buenas sensaciones.

España no podía perder la oportunidad de disputar dos encuentros en la última ventana de selecciones previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La RFEF se puso las pilas para encontrar un rival como Serbia, que a su vez había suspendido su partido contra Catar por la situación geopolítica actual y estos partidos, junto al de Egipto que ya estaba programado, permiten a Luis de la Fuente hacer las últimas pruebas antes de la convocatoria definitiva.

La entrada de Joan García reabre el debate de la portería, aunque el seleccionador lo ha solventado convocando a cuatro porteros y ni entró en la convocatoria en el encuentro ante Serbia. Mosquera, en la defensa; Fornals, que tuvo toda la segunda parte, y Carlos Soler, en el centro del campo; y Barrenetxea y el estreno goleador ante Serbia de Víctor Muñoz, que dejó muy buenos minutos, en la delantera, son los jugadores que no venían siendo habituales y tendrán una oportunidad de brillar para llegar al Mundial.

Rodri volvió a ser de la partida en detrimento de Zubimendi, Fermín entró en la mediapunta por delante de Dani Omo y Álex Baena ocupó la banda izquierda. El puesto de nueve sigue siendo propiedad de Mikel Oyarzabal, con Pedri moviendo los hilos y Lamine Yamal en la derecha, en un partido discreto. En la línea defensiva, formaron Unai Simón, con Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella, que parece que parten con ventaja para ser la zaga en el Mundial.

Egipto viene de caer en semifinales de la Copa de África ante Senegal, protagonista en las últimas semanas por la decisión de retirarle el campeonato, con un tanto del excompañero de Salah en el Liverpool, Saido Mané. También cayó en los penaltis en el partido por el tercer puesto ante Nigeria. En su último amistoso del pasado viernes frente a Arabia Saudí goleó 0-4, con tantos de Issa, Trezeguet, Zizo y el delantero del Manchester City, Omar Marmoush.

La selección ha pasado de jugarse un título ante Argentina a afrontar un encuentro intrascendente ante Serbia, pero la cercanía de la mayor cita del fútbol de selecciones hace que muchos jugadores quieran buscar su puesto en la convocatoria para Estados Unidos, Canadá y México 2026. Después, el próximo martes se enfrentará a la Egipto de Mohamed Salah. El equipo de los faraones ha quedado encuadrada en el Mundial en el grupo G y tiene muchas opciones de meterse en la siguiente ronda con rivales como Bélgica, Irán (si finalmente decide participar en la competición) y Nueva Zelanda. Los rivales de España en el grupo H serán Cabo Verde, el 15 de junio, Arabia Saudí, el 21, y Uruguay, el 26. RTVE tiene los derechos en España del Mundial 2026.