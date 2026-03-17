Iluminación, color y separaciones: las tres claves para organizar un espacio multifuncional

En el último episodio de DecoMasters, Lorenzo Castillo y Marta Riopérez compartieron sus consejos sobre cómo organizar un espacio para distintos usos dentro de una vivienda. Según explicaron, la clave está en tres elementos: iluminación, color y separaciones físicas. “La iluminación es lo más importante, seguida del color de las paredes y el uso de papel pintado”, comentó Castillo. Entre las opciones de separaciones físicas destacan librerías, biombos, mamparas de lamas o celosías, que permiten diferenciar los espacios sin bloquear la luz natural. En especial cerca de las ventanas, donde se recomienda ubicar la zona de trabajo, mientras que las áreas más oscuras se destinan al descanso y la convivencia.

01.47 min Trucos para separar espacios sin obras

El cuidado del mobiliario también fue protagonista. Los jueces insistieron en la importancia de recuperar muebles antiguos o con valor emocional. Para su mantenimiento, aconsejan lavar con jabón suave o una mezcla de vinagre y aceite de oliva. Para proteger la madera, recurrir a un barniz de goma laca en el caso de muebles valiosos. Y para muebles más rústicos o de menor valor, se puede optar por cera o pintura decorativa, adaptándose así a distintos estilos y necesidades.

Oficinas cálidas y funcionales: consejos de DecoMasters para espacios laborales Lorenzo Castillo y Marta Riopérez compartieron sus recomendaciones para crear oficinas que combinen funcionalidad y confort. Según los jueces, la clave está en lograr un ambiente cálido y acogedor, con colores neutros como base y pequeños detalles decorativos que aporten personalidad sin cansar la vista, como estampados geométricos discretos. “La iluminación es fundamental: no debe ser demasiado fría, pero sí permitir que todo se vea correctamente”. Los textiles naturales y lisos también juegan un papel importante; no solo por estética, sino por comodidad, facilidad de limpieza y propiedades antibacterianas. Además, los materiales empleados deben cumplir la normativa, siendo especialmente importantes los textiles verticales ignífugos, para garantizar seguridad en espacios públicos. 01.21 min Claves para la decoración en oficinas