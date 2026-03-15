Nacho Duato, sobre la polémica del actor Timothée Chalamet: "Todas las profesiones son dignas, es un inculto"

El último invitado de Al cielo con ella en La 2 ha sido el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que ha repasado con Henar Álvarez su trayectoria, su relación con el paso del tiempo y su particular forma de ver el mundo.

Con la franqueza que lo caracteriza, Duato ha reflexionado sobre la danza, el envejecimiento y las polémicas que suele generar con sus opiniones. "Un bailarín lo es toda la vida", ha explicado, aunque ya no baile sobre el escenario. "Si no bailo por fuera es porque soy mayor, pero en mi cabeza estoy siempre bailando".

Duato ha reflexionado sobre la paradoja que marca la carrera de cualquier bailarín: cuando realmente domina el escenario, el cuerpo ya empieza a no responder igual. "A los 40 es cuando sabes de verdad lo que haces, cuando casi sin bailar ya te aplauden… pero es justo cuando tienes que retirarte", ha explicado. "El péndulo del tiempo no para y tu cuerpo se va haciendo viejo. Es terrible". Ahora canaliza esa pasión de otra forma: dirigiendo su academia y viendo bailar sus coreografías a nuevas generaciones.

Las polémicas declaraciones sobre el ballet de Timothée Chalamet Durante la entrevista también ha reaccionado a unas declaraciones virales del actor Timothée Chalamet, quien afirmó recientemente que hoy "a nadie le importa el ballet ni la ópera". La respuesta de Duato ha sido tajante: "Es ridículo decir eso. Es de incultos". El coreógrafo ha lamentado que hoy esté "de moda el ayuno intelectual", una expresión que ha arrancado las risas del público y de Henar Álvarez. Para él, despreciar disciplinas artísticas como el ballet revela un profundo desconocimiento cultural.

Vivir entre Rusia y España Duato también ha abordado otro de los temas que más debate generan en redes: su decisión de seguir trabajando en Rusia pese a la guerra en Ucrania. El coreógrafo ha defendido su postura recordando que dirige una compañía con cerca de 200 bailarines, entre ellos muchos ucranianos casados con rusos. "Si dejando el ballet se acabara la guerra, me iría mañana", ha afirmado. "Pero ¿qué sentido tiene dejar a todos esos bailarines sin trabajo?". Según ha explicado, desde su llegada la compañía vende tres veces más entradas y el público ruso le tiene un enorme cariño.