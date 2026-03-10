Isa P y rompe su silencio sobre el maltrato físico y psicológico que sufrió: "Prefería estar en el internado que en mi casa"

Isa P revive con Asraf los momentos más decisivos de su juventud, incluyendo su primer noviazgo con Alberto Isla o el embarazo que cambió su vida a los 17 años. La concursante de DecoMasters habló sin filtros de cómo la presión familiar y los primeros amores marcaron su adolescencia. Isa recuerda sus años de rebeldía y búsqueda de independencia. Cómo su madre no le permitía tener novio y pensaba que enviarla a un internado podría cambiar su actitud.

Isa siempre encontró un espacio para expresarse y compartir lo que sentía confesándose con el padre Antonio. Gracias a él logró entender su situación sin ver todo desde un punto de vista negativo. Preguntándose, eso sí, constantemente por qué su madre sentía que hacía algo malo, cuando para ella era algo natural. Alberto Isla, su primer novio y padre de su primer hijo, llegó a formar parte de su vida de forma gradual. “También pienso que era de esos novios primeros que no iban a durar mucho”, explica Isa P. Y efectivamente, no duró mucho, pero llegó hasta tal punto que terminó quedándose embarazada. Demostrando la madurez con la que hoy recuerda aquel momento que la obligó a crecer rápido.

Internado, familia machista y experiencias dolorosas Además de su adolescencia amorosa, Isa P recuerda la compleja relación con su familia y su paso por el internado de monjas. “Prefería estar ahí que en mi casa. No estaba sola, estaba con más personas y me sentía acompañada”, asegura. El internado se convirtió para ella en un refugio frente a un hogar estrictamente machista. La influencer no quiere ocultar los episodios más duros de su infancia: maltrato físico y psicológico dentro del hogar y situaciones extremas. Situaciones como que su hermano mayor decidiera llevarla al ginecólogo para comprobar si era virgen: “Es importante soltar un poco siempre e intentar verlo todo desde una visión positiva y sin rencor. No quiero transmitirles eso a mis hijos, tampoco quiero repetir patrones”. Asraf, sin embargo, se ha convertido en su mayor apoyo y es el padre de su segundo hijo, Cairo. Además, este confiesa que no puede ocultar la admiración constante que siente hacia ella, reconociendo lo fuerte y valiente que es, cómo se ha enfrentado a experiencias muy duras y de qué manera ha logrado salir adelante sin perder su esencia.