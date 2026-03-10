Antonia Dell’Atte estalla contra Fiona Ferrer en pleno enfrentamiento: "A mí no me levanta la voz ni Dios"
- Tensión y profesionalidad: la repesca que no pudo salvar a Antonia y Fiona
La veterana Antonia Dell’Atte y su nueva compañera de proyecto, Fiona Ferrer, fueron la pareja repescada tras la salida por motivos médicos de María Zurita. Sin embargo, el regreso no ha sido del todo sencillo. Durante la visita de los jueces a la habitación de la residencia donde trabajan, afloraron los roces entre ellas. “Hemos chocado y me he sentido muy ofendida”, reconoce Fiona mientras Antonia defiende su postura diciendo que nunca he ofendido a nadie. La discusión, mezcla de malentendidos con diferencias de carácter, se desarrolló mientras los jueces intentaban mediar y les aconsejaban: “Chicas, tenéis que solucionarlo entre vosotras y hablar”.
En la conversación se evidenció que el conflicto nace en parte de la falta de comunicación. Antonia tiene un tono muy directo en las conversaciones y Fiona admite que choca con la forma que tiene de expresarse. En un momento del enfrentamiento, Antonia lanza una frase contundente: “Tú me has levantado la voz y a mí no me la levanta ni Dios”, dejando claro hasta dónde llega su paciencia. A pesar de la intervención de los jueces, que aconsejaban dialogar y buscar soluciones, la falta de conexión persistió durante toda la prueba. Pero, el enfrentamiento no impidió que ambas trabajaran con entusiasmo y profesionalidad.
Sin conexión y con roces, la pareja repescada abandona DecoMasters
La tensión acumulada y la escasa comunicación acabaron pasando factura. Antonia y Fiona se convirtieron en la pareja en la expulsada de la noche. Antonia en el momento de la expulsión quiso dejar claro su postura: “Lo siento por Fiona, que le hubiera gustado tanto continuar, pero la actitud no ha sido la más adecuada”. Durante la despedida las concursantes intercambiaron un gesto de reconciliación, un abrazo que simbolizó el cierre de su etapa en el programa. Antonia confesó, además, que disfrutó de la experiencia: “He sentido ilusión de estar con Fiona porque es una mujer guerrera como yo. El trabajo ha sido duro, pero nos hemos dejado la piel”. Fiona, por su parte, también se mostró agradecida: “Me hubiera gustado continuar, pero lo he disfrutado, nos hemos reído muchísimo y ha sido divertido”.
Fiona cerró su participación reconociendo la experiencia vivida y entre risas e ironía, Antonia le respondió: “El año que viene repetimos”. Pese a las diferencias, el paso por DecoMasters ha sido intenso, enriquecedor y memorable para ambas. La expulsión de Antonia y Fiona marca un antes y un después, recordando que la comunicación y la convivencia son tan importantes como el trabajo de diseño.