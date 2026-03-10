Antonia Dell’Atte estalla contra Fiona Ferrer en pleno enfrentamiento: "A mí no me levanta la voz ni Dios"

La veterana Antonia Dell’Atte y su nueva compañera de proyecto, Fiona Ferrer, fueron la pareja repescada tras la salida por motivos médicos de María Zurita. Sin embargo, el regreso no ha sido del todo sencillo. Durante la visita de los jueces a la habitación de la residencia donde trabajan, afloraron los roces entre ellas. “Hemos chocado y me he sentido muy ofendida”, reconoce Fiona mientras Antonia defiende su postura diciendo que nunca he ofendido a nadie. La discusión, mezcla de malentendidos con diferencias de carácter, se desarrolló mientras los jueces intentaban mediar y les aconsejaban: “Chicas, tenéis que solucionarlo entre vosotras y hablar”.

En la conversación se evidenció que el conflicto nace en parte de la falta de comunicación. Antonia tiene un tono muy directo en las conversaciones y Fiona admite que choca con la forma que tiene de expresarse. En un momento del enfrentamiento, Antonia lanza una frase contundente: “Tú me has levantado la voz y a mí no me la levanta ni Dios”, dejando claro hasta dónde llega su paciencia. A pesar de la intervención de los jueces, que aconsejaban dialogar y buscar soluciones, la falta de conexión persistió durante toda la prueba. Pero, el enfrentamiento no impidió que ambas trabajaran con entusiasmo y profesionalidad.