La opinión de Patricia Vico sobre Rigoberta Bandini y Luis Tosar como presentadores de los Goya: "Es una pareja muy guay"

Patricia Vico, copotragonista de la serie 'Salvador' junto Luis Tosar, ha sido una de las protagonistas de En Play, la nueva plataforma digital de RTVE Play. La actriz ha visitado El recreo, con Ángela Fernández y Mariang, y ha comentado de su compañero y Rigoberta Bandini, presentadores de los Premios Goya 2026: "Lo van a hacer los dos genial. Es una pareja muy guay e inesperada"

Sobre su compañero Luis Tosar se ha deshecho en elogios: "Como actor es la hostia, pero como ser humano es mejor". Además, como presentador cree que "lo va a hacer genial. Es muy gracioso". "Lo va a hacer estupendamente, va a ir a pasárselo bien y a disfrutar", ha concluido.

Patricia Vico reflexiona sobre el trasfondo social que aborda la historia y no oculta su preocupación por el clima actual. "Hay personas ajenas y personas que deciden vivir ajenas", afirma, en alusión a una realidad que, a su juicio, muchos prefieren no ver. La actriz lamenta que "hay demasiado odio" y advierte de que ese ambiente "hace daño" a la convivencia.

Vico señala también el contexto de polarización que se vive hoy en día. "Hay radicalismo, están pasando muchísimas cosas y es muy heavy", explica, subrayando que la ficción conecta con inquietudes muy presentes en la sociedad. Aun así, recuerda que la película "es una ficción" que hace referencia a grupos radicales, y que su objetivo no es señalar, sino invitar a la reflexión.

Sobre el proyecto, asegura que desde el principio hubo una conexión especial: "A todos nos entusiasmó la historia". Para la actriz, el relato plantea preguntas necesarias en un momento en el que, aunque "parece que está todo el camino hecho", insiste en que "queda mucho por hacer".