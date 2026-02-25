Humor, reflexión y miradas distintas: así será 'Al margen de todo', el nuevo programa de Dani Rovira

Dani Rovira vuelve a RTVE para presentar Al margen de todo, un nuevo formato cercano y personal en el que la conversación es la protagonista. Se estrena este jueves en La 1, justo después de La Revuelta, y promete convertirse en un oasis semanal centrado en la comedia y en las historias humanas y alejado del ruido diario.

Invitados que importan por lo que cuentan Una de las grandes apuestas del formato serán los invitados. No necesariamente los más conocidos, sino aquellos que tienen algo relevante que explicar: personas con vivencias interesantes, capaces de generar charlas tranquilas y reflexivas sin promociones aceleradas ni polémicas buscadas. Rovira quiere crear un ambiente cómodo, donde el invitado pueda expresarse sin prisas. La idea es clara: reír, hablar con calma y compartir. Según el cómico, “vamos a tratar de huir un poquito de la actualidad y poder tratar temas universales y atemporales”.

Humor con distintas miradas La comedia es otro de los pilares fundamentales que sustentan el nuevo programa. Contará con colaboradores fijos como Albert Pla y también cómicos invitados, que aportarán puntos de vista diferentes sobre el mundo ofreciendo realidades curiosas y sorprendentes. El reportero del programa es Daniel Fez, que recorrerá distintos puntos del país en busca de personajes e historias singulares en distintos lugares del país. También habrá espacio para el sketch. La actriz cómica Mónica Pérez protagonizará la sección Tías de cine, una parodia del programa de La 2 Días de cine. En ella, Dani Rovira tendrá la oportunidad de entrevistar en clave de humor a algunas de las actrices más reconocidas del séptimo arte. 00.39 min 'Al margen de todo', con Dani Rovira: estreno el jueves después de 'La Revuelta'

Dani Rovira, en estado puro El programa se grabará con público en directo y contará con momentos en los que Dani Rovira podrá desplegar su faceta más escénica. A lo largo del programa habrá espacios propios en los que recuperará su lado más showman, combinando humor, improvisación y esa conexión natural con el público que ha marcado su estilo sobre el escenario. “Vamos a tratar de huir un poquito de la actualidad y poder tratar temas universales y atemporales“ Al margen de todo pretende acompañar al espectador al final del día con buen humor, un espacio donde no se oye: se escucha. Donde la risa nace de reconocerse en lo que se cuenta. Un lugar para ―al menos durante un rato― estar al margen de todo.