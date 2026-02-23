¿La moda de los 'therian' es una cortina de humo? Miguel Maldonado defiende su teoría en el estreno de 'El recreo'

Miguel Maldonado ha sido uno de los protagonistas del estreno de En Play, la nueva plataforma digital de RTVE Play. El humorista ha visitado El recreo, con Ángela Fernández y Mariang, y ha coincidido con Mariang es que los 'therian' son una cortina de humo de "la ultraderecha por los archivos de Epstein y la reforma laboral de Milei". "Casualmente, ¿dónde han aparecido más 'therian'? En Argentina y Uruguay", ha añadido 'la quinqui'.

““

Después, la conversación ha sido lo más random posible: desde las sartenes de acero o hierro a cuáles son las dos banderas que tienen el color rosa. Por si te lo preguntas, son las de España y México, en el escudo.

Miguel Maldonado ha confesado que ahora le interesa mucho la iluminación en el hogar, un tema del que no se habla tanto de lo qe se debería. Ha hecho un repaso de dónde deberías tener luces frías y dónde luces cálidas.

También ha sorprendido con la cantidad de luces y alturas diferentes que debes tener en un salón: "Un punto arriba que se utilice solo en ocasiones extraordinarias. Luego, depende del tamaño del salón, al menos tres puntos de luz: de suelo, media altura y de pie". "La generación Z está pidiendo está conversación en la calle", ha asegurado Mariang.

El mejor plato murciano es... Con tres murcianos como Ángela Fernández, Miguel Maldonado y Mariang Maturano, la conversación no podía terminar de otra manera que eligiendo el mejor plato de la región. La marinera, el zarangollo y los michirones han sido algunos de los finalistas. El murciano tiene uno de los podcasts estrella del formato, Entrevista D'Or, en el que su primera misión es adivinar quien es el personaje famoso que viene al programa y después es el invitado el que hace las preguntas a Miguel Maldonado.