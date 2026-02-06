Alberto Conejero y María Goiricelaya presentan 'Tres Noches en Ítaca': "Las batallas con la familia suelen ser la batalla con uno mismo"

Nunca es tarde para atreverte a conocerte mejor. Ese es el mensaje de Tres noches en Ítaca, la tragicomedia de Alberto Conejero, dirigida por María Goiricelaya, que se representa del 6 de febrero al 8 de marzo en la Nave 10 del Matadero de Madrid. Ambos se han acercado a Mañana más para hablar con Ángel Carmona sobre su proyecto.

Protagonizada por Marta Nieto, Cecilia Freire y Amaia Lizarralde, Tres noches en Ítaca cuenta la historia de unas hermanas que se reencuentran tras la muerte de su madre Alicia. Ella se marchó allí hace 20 años, dejando su trabajo como profesora de Griego. Su hija Ariadna lo entendió, pero sus otras dos hijas Penélope y Ariadna no. El encuentro será la oportunidad para descubrir qué hizo su madre durante esos años, conocerse mejor a sí mismas y reflexionar sobre la vida.

18.30 min Pasamos 'Tres noches en Ítaca', con Alberto Conejero y María Goiricelaya

Una historia para pararse a pensar Tres noches en Ítaca es una historia con trasfondo. En palabras de Alberto, "las batallas con la familia suelen ser la batalla con uno mismo. Qué esperábamos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestro lugar en el mundo... y como a veces arrojamos nuestra insatisfacción a los demás, culpando o responsabilizando de batallas que en realidad son con nosotros mismos". Para María, la directora, "tiene algo de de pararse, de atreverse a pararse, que creo que es algo que hacemos bastante poco". Es una representación con un ritmo que invita a liberarse emocionalmente, a liberar sentimientos. Aunque no suele hacerlo, Alberto ha decidido incorporar la comedia en este trabajo. La concibe como un elemento de apoyo, "un pasamanos para recorrer tinieblas [...], la risa como una potencia de cambio, de transformación de las cosas".