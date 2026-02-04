Cuidados paliativos: sumar vida a los días del enfermo

Se estima que 40 millones de personas mueren cada año en el mundo con sufrimiento severo, el 80 por ciento, en países pobres. Del total, 4 millones fallecen en Europa, y 200.000 mil, en España, muchas de ellas, sin recibir una atención paliativa adecuada.

Aunque nuestro país ha experimentado un crecimiento notable en la implantación de servicios de cuidados paliativos durante los últimos años, seguimos por detrás de muchos países europeos. La falta de recursos y personal especializado, la desigualdad territorial en el acceso, y la ausencia de una especialidad médica regulada, son algunos de los principales problemas en el acceso a estos servicios.

Existe la idea de que hablar de cuidados paliativos es renunciar, perder la esperanza o dejar de luchar. Nada más lejos de la realidad. Hablamos de una atención médica especializada esencial para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves, ya que se centran en aliviar el sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual, y ofrecen apoyo a la familia, pudiendo aplicarse desde el diagnóstico junto a otros tratamientos, no solo al final de la vida.

De todo ello hablamos con el doctor Ricardo Martino, impulsor de los cuidados paliativos pediátricos en España y jefe de la Unidad del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; y con Enric Benito, todo un referente mundial en cuidados paliativos y Miembro de Honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

La quiebra de Lehman Brothers supuso desencadenó la crisis financiera global de 2008

En 2008, año en el que se creó la primera unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos en España, en el Hospital Niño Jesús de Madrid, la quiebra de uno de los cinco principales bancos de Estados Unidos precipitaba al mundo a la peor recesión económica desde los años treinta, tal y como nos cuenta Mara Peterssen.

En nuestra segunda hora de programa, Patricia Costa nos lleva hasta Noruega para conocer el depósito más grande de semillas del mundo, conocido como 'La Cámara del Fin del Mundo', preparado para preservar la biodiversidad agrícola frente a cualquier desastre.

El Banco de Semillas Mundial, conocido como 'Svalbad Seedvault', se encuentra en una isla del archipiélago ártico

Con Pastora Vega nos detenemos en el mundo de la interpretación con 'El curioso caso de Benjamin Button', una película protagonizada por Brad Pitt e inspirada en una frase de Mark Twain sobre la supuesta ventaja de vivir la vida al revés.

Los últimos minutos son para David Zurdo y JPelirrojo. El primero nos cuenta la historia de un joven británico que pagó muy caro el tatuaje que se hizo en el cuello con su nombre y fecha de nacimiento. Y con JPelirrojo recordamos a algunas grandes estrellas de la música, como Justin Bieber, que fueron descubiertas en plataformas como YouTube.