Antonia Dell’Atte reflexiona sobre Mar Flores y su pasado: “Creo que pasó un mal momento”

Cinco de las diez parejas de DecoMasters se enfrentaron a la prueba de expulsión, un reto decisivo que consistió en la decoración de un loft de 30 metros cuadrados. Entre las parejas en riesgo se encontraban la formada por Antonia Dell’Atte y María Zurita, que afrontaron por segunda vez esta situación, y Mar Flores junto a su hijo, Carlo Costanzia. En medio de la tensión propia de la competición, el programa dejó espacio para una conversación que reflejó cómo dos figuras con historias muy distintas convivieron desde el respeto dentro del concurso.

Mientras Antonia y María avanzaban en su propuesta, Patricia Montero se acercó al loft para interesarse por el desarrollo del trabajo y por el ambiente entre las concursantes. Al mencionar la buena relación entre Antonia y Mar, la italiana respondió con naturalidad: “Yo soy una persona educada, la conozco, me cae bien, venimos de dos mundos diferentes”, explicaba, destacando además el cariño que siente por Carlo Costanzia: “Me encanta su hijo”.

Desde su propia experiencia, Antonia puso en valor su trayectoria profesional, subrayando que cada recorrido es distinto y responde a contextos diferentes. “He trabajado con los más grandes fotógrafos”, señalaba, reivindicando su identidad profesional sin establecer una comparación directa con la carrera de Mar, que en el programa se muestra centrada en el trabajo y en la prueba junto a su hijo.

"Creo que pasó por un mal momento" Al ser preguntada por posibles vínculos personales, Antonia abordó el tema con distancia y sin ánimo de confrontación. “Yo ahí no pinto nada”, afirmaba, dejando claro que se trata de una historia pasada y ajena, y añadiendo con comprensión: "Ella es un modelo nacional y yo soy una musa y referente, he trabajado con los más grandes. Tenemos un vínculo más: he estado casada con un italiano de Turín y ella también. Luego ella no aprendió y se fue con Alessandro. Pero yo ahí no pinto nada, la conozco poco y creo que pasó un mal momento. Que se llore sus penas. Yo cuando me separé de mi ex, creo que todos los que se acercaron a él han sido víctimas y verdugos al mismo tiempo. Se han divertido con él y han hecho bien. Pero creo que la gente ya sabía quién era mi ex, eso seguro". Unas palabras que se enmarcaron en un tono reflexivo y que no alteraron la convivencia dentro del concurso. Más adelante, ya fuera de esa conversación, Antonia compartía con María Zurita una reflexión más amplia sobre la exposición pública: “Una es famosa por una cosa, y otra es famosa por todo lo que la gente sabe, pero sin juzgar”, puntualizaba. Una frase que invitó a diferenciar entre trayectoria profesional y relato mediático, y que conectó con la realidad de muchas de las concursantes del programa. Por su parte, Mar Flores continúa su paso por DecoMasters centrada en el reto y en el trabajo en equipo junto a su hijo, Carlo Costanzia, afrontando la prueba de expulsión desde la implicación y la colaboración. La convivencia entre ambas concursantes se mantuvo en un clima correcto y respetuoso, reflejando cómo dos mujeres con historias y recorridos distintos pueden compartir espacio en la competición sin que el pasado condicione el presente.