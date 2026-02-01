La tentadora oferta económica que Manolo García siempre rechazó: "Me gusta ceñirme a mi ética personal"

Si te mencionamos canciones como "Pájaros de barro", "Nunca el tiempo es perdido" o "Lápiz y tinta" es posible que resuenen en tu cabeza con una voz inconfundible, la de Manolo García.

El artista visita el plató de Al cielo con ella, con Henar Álvarez, y cuenta algunas cosas, cuanto menos, sorprendentes. El artista se hizo famoso cuando tenía más de 30 años, concretamente 31. Dice que la fama le llegó en el momento justo porque ya había aprendido el oficio. La primera vez que se subió a un escenario fue con seis años, luego hizo un parón y después volvió con 15. "Entré en un grupito de baile tipo de orquesta, para amenizar fiestas mayores, de pueblo, verbena. Ahí empiezas a aprender el oficio: furgoneta, carreteras infames, bocatas de chorizo en la furgoneta, que llegábamos tarde".

Aunque seguramente nadie lo diría, Manolo García era punki. Confiesa que llevaba una chupa de cuero con muchas chapas y la cresta del pelo de color azul. Los conciertos con su grupo de entonces, con Los rápidos, no triunfaba mucho por sus canciones, pero sí por el espectáculo que daban sobre el escenario. “Llevaba un hacha y ponía teles, dos o tres, les metía fuego con un petardo, y hachazos y el grupo ahí tocando. Como la gente no conocía las canciones decíamos: "Bueno, hay que hacer algo para que flipen. No cantarán, pero por lo menos saldrán flipados”. Y así era: la gente repetía. Además, y ya cuando actuaba en televisión, confiesa que -sin querer- quemó un plató de TVE y tuvieron que llamar a los bomberos.

La fama llegó por fin con 31 años, y a partir de ahí no ha parado. Acaba de terminar gira y tiene preparados una docena de conciertos junto a Quimi Portet, en lo que supone la vuelta -al menos temporal- de El último de la fila.

Manolo García en 'Al cielo con ella'

Fiel a sus principios Manolo García confiesa que siempre ha sido fiel a lo que define como su "pequeña ética personal, que será errónea o no, pero es la mía". Esta reflexión llega en referencia a la pregunta de Henar sobre las ofertas económicas que a veces reciben los artistas por parte de los patrocinadores de las marcas y que el cantante siempre ha rechazado. "Yo con ganarme la vida como músico, con hacer canciones y tocar en vivo ya soy feliz". Negarse a entrar en el juego de anunciar marcas o productos es algo que el cantante ha "seguido a rajatabla". El artista, que además pinta, insiste en que en la música no está todo hecho, ni muchos menos. Asegura que siempre hay gente nueva que con su música consigue generar alegría y felicidad en una sociedad en la que se vive demasiado deprisa. Confiesa que no tiene redes, que usa WhatsApp solo cuando tiene conciertos y que ya ha roto varios móviles. "No se trata de volver a la Edad de Piedra, pero todos los extremos son malos. Estar atado todo el día, la noche, los móviles, las redes, todo el día...", reflexiona. Y cuando se trata de congelar, Manolo García no lo duda y mete en la nevera un hecho que nos afecta a todos: el cambio climático.