Marc Giró se despide de RTVE con su último monólogo en el 'Late Xou': "Además de maricón, soy alcohólico"

Marc Giró ha dedicado su último monólogo del Late Xou en RTVE a las personas alcohólicas y, sobre todo, a dejar claro lo que nunca hay que decirle a las personas que tienen problemas con el alcohol. "Además de maricón, soy alcohólico. Soy un partidito. Todavía hay gente que me dice, ¿pero cómo que eres alcohólico, si cuando bebías no se te notaba nada? Cariño, no lo notabas tú porque también ibas puesta hasta las trancas, hasta las trancas ibas", arranca el cómico.

Según el presentador catalán, hay dos tipos de alcohólicos, y él forma parte del segundo grupo, "el de los que ya no beben". "Alcohólicos hay de dos tipos: los que siguen bebiendo y los que ya no beben. Yo soy de este segundo grupo, de momento. Lo que les pasa a muchos alcohólicos que siguen bebiendo es que todavía no saben que son alcohólicos, creen que son otras cosas. Normalmente, creen que son personas dicharacheras, con una gran vida social o cowboys", afirma divertido.

"¿Pero cómo no vas a brindar?" El conductor también critica que se cuestione a las personas que no beben alcohol y hace varias peticiones muy claras. "Tengo la sensación de que en este país se cuestiona menos al evasor fiscal que al que brinda con zumo de maracuyá. Es por eso que voy a hacer una serie de peticiones para que contengan ustedes, por favor, su proselitismo alcohólico. A ver, si en una celebración familiar o no familiar detecta a alguien que no bebe alcohol, por favor, no insista para que lo haga porque es posible que usted esté delante de un alcohólico, claro". Pide que se deje de lado el argumento de que "por una copa no pasa nada". "No insista con aquello de: ¿pero cómo no vas a beber, pero cómo no vas a brindar? Venga, que un día es un día, que no pasa nada. Bueno, yo no estaría tan seguro de que no acabe pasando nada porque quizás yo me tomo esa copita que usted me está ofreciendo y acabo en pelota picada, encima de la mesa". En su monólogo, Marc Giró insiste en que el problema es que "detrás de esa copita que usted insiste en que nos tomemos, los alcohólicos vemos otra copita y detrás de esa otra, y otra, y otra más… y así, copita tras copita, hasta llegar a un océano de ginebra, calimocho, vodka, o sea, ponche, en el que ahogarnos".