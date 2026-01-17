Maradona, Pompeya y leyendas mágicas: lugares y actividades que puedes hacer en un fin de semana en Nápoles

Una vez más, Eva y Carlo quieren descubrir al máximo cómo es sentir una ciudad como si fuesen nativos. Para ello, se transforman en los mismísimos Maradona y Sophia Loren, dos personajes que definen perfectamente el espíritu y esencia de Nápoles.

Esta ciudad es intensa y apasionada: el tráfico caótico; el fanatismo por Diego Armando Maradona, presente en cada una de las calles de la ciudad; y la compañía constante de la tarantella, la danza y música tradicional que levanta a todo un vecindario, la definen perfectamente. Todo esto nos transmite la alegría, energía y carácter napolitano. Aquí te dejamos las cosas que debes saber para recrear bien la ciudad:

Diego Armando Maradona: el ídolo inmortal de Nápoles Si hay una cosa que vas a ver a tu alrededor, va a ser sin duda, la figura del jugador argentino en cada calle de la ciudad del sur de Italia. Este ícono llevó a Nápoles a lo más alto y esta se lo agradece rindiéndole homenaje en cada uno de sus rincones. Si tú también eres un fanático de Maradona, no puedes irte sin pasar por estos lugares: Comenzamos por la Plaza Largo. En cada pared de este barrio, Maradona se multiplica. Se dice que es el lugar turístico más valioso de la ciudad. Camisetas, bufandas, pegatinas y murales decoran un santuario de la leyenda del fútbol. Pero si hay un mural que destaca entre todos ellos es el de Mario Filardi, que se financió gracias a una colecta popular. Seguimos el recorrido por el Bar Nilo, que tiene su propio altar con reliquias del jugador tan impactantes como su propio mechón de pelo. Y antes de irte, tienes que hacer una parada obligada en el Museo Vingati que conserva objetos como las botas del mundial de fútbol del 86, cuando Argentina se consagró como campeona del mundo.

Pompeya: La ciudad detenida en el tiempo Nápoles ocupa un lugar clave en el mapa cultural de Italia por ser la puerta de entrada a Pompeya. Este parque arqueológico es uno de los yacimientos más importantes de la antigua Roma. Desde luego, es una visita imprescindible para cualquier viajero. Vista aérea del parque arqueológico de Pompeya Hace más de 2.000 años, la ciudad romana estaba llena de vida hasta que el Vesubio explotó. En cuestión de horas, todo quedó sepultado bajo ceniza y piedra. Sin embargo, la historia de este lugar sigue más viva que nunca, tanto, que cada año recibe a más de 4 millones de personas. Te contamos algunas de sus curiosidades: La gente de Pompeya tenía unos pasos de peatones bastante curiosos: unas piedras pasaderas elevadas que permitían cruzar de un lado a otro de la calle, sin ensuciarse con el agua que inundaba el suelo. Recorremos sus ruinas para encontrarnos con una de las tabernas más famosas de Pompeya: La Taberna Vetutius Placidus, donde podemos encontrar su buena barra de bar, y un mural de Mercurio y Dionisio, los dioses del comercio y del vino. El Jardín de los Fugitivos, también es sin duda, uno de los lugares más impactantes de Pompeya. "Cuando los arqueólogos excavaban esta zona, encontraron huecos en la ceniza endurecida que rellenaron de yeso para revelar así unas figuras humanas enmarcando sus gestos y posturas en el instante de la tragedia", nos cuenta Carlo Cuñado. ¡No pierdas detalle al vídeo! 01.58 min La Vuelta al Mundo en 80 Likes - TOP 3 Lugares que tienes que visitar en Pompeya

Nápoles subterránea: todo un mundo a más de 30 metros bajo tierra Atención, porque este plan no es apto para claustrofóbicos, y es que, a más de 30 metros bajo tierra, viajas más de 2.400 años en el tiempo. Atravesamos túneles y callejones estrechos para llegar a las primeras cisternas que construyeron los griegos y que dieron forma a la gran Neápolis. ¡Se dice que fue el primer sistema de agua de Nápoles! Y esto no es lo más surrealista de este pequeño mundo subterráneo, porque tras una trampilla, ¡aparece un teatro grecorromano! Aquí actuó el emperador romano Nerón, de ahí que también reciba su mismo nombre: Teatro de Nerón. Acabamos el recorrido por la parte más escalofriante: Las tumbas de San Gennaro. Cuidado, porque se dice que hay presencias vagando por estas galerías que durante la Edad Media, se convirtieron en lugar de culto y peregrinación a San Gennaro, patrón de Nápoles y símbolo de la ciudad. 02.20 min La Vuelta al Mundo en 80 Likes - TOP 3 La Nápoles subterránea