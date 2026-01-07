Jesús Quintero: un perro verde, un ratón colorao y un comunicador único

Jesús Rodríguez Quintero (San Juan del Puerto, Huelva, 18 de agosto de 1940-Ubrique, Cádiz, 3 de octubre de 2022), más conocido como Jesús Quintero o El Loco de la Colina, fue mucho más que un periodista tremendamente exitoso.

Nadie ha sabido manejar igual el arte de la entrevista, ni crear sus atmósferas genuinas. Tampoco, nadie se ha introducido en los márgenes de la sociedad con su sensibilidad y respeto.

Jesús Quintero y Antonio Gala

Supo sacar lo mejor y lo peor de personajes inolvidables como Juan Joya Risitas, Antonio Rivera Peíto, El Beni de Cádiz, la abuela del Betis, Pozi y el Sabio de Tarifa, entre muchísimos otros.

Pero, además, se vio cara a cara con artistas de la talla de Lola Flores y Rocío Jurado, pasando por Antonio Gala, Julio Iglesias, Sabina y Alberti, para poner sobre la mesa su arte y sus miserias.

Hace veinte años, el 10 de enero de 2006, El Loco de la Colina, programa que había nacido en Radio Nacional de España en 1980, llegó a TVE.

Con Julio Iglesias, uno de sus muchos entrevistados

Recordamos su vida y su trayectoria a través de nuestro Archivo Sonoro, y junto a sus hijas: Andrea, fruto de su matrimonio con Ángeles Urrutia; y Lola, nacida de su relación con la periodista Joana Bonet.

Mara Peterssen rescata otros acontecimientos relevantes de 2006, como la aparición de Natascha Kampusch en Austria, y el escándalo de la Operación Malaya en nuestro país.

Lucía Sancho recuerda el fallecimiento del productor, guionista y director de cine Joseph Barbera, uno los 'padres' de Los Picapiedra.

Los Picapiedra

Con Pastora Vega nos vamos al estreno de Yo soy la Juani, y David Zurdo nos cuenta una Historia Mínima de película: la de un tal Ponomarenko, un hombre atrapado en el tiempo.

JPelirrojo escribe el cierre final con la mejor banda sonora del momento, en este caso el disco Eyes Open publicado por Snow Patrol en aquel 2006.

Snow Patrol s

Todo esto y más, el próximo lunes 12 de enero a partir de la una de la madrugada, aquí en Radio Nacional de España, con Arturo Martín.