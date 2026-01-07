'ARIA, locos por la ópera' elige a sus finalistas en una noche de duetos líricos: ¡Prepárate para la gran final!

‘ARIA, locos por la ópera’ vivió este lunes su tercera gala, una semifinal en la que el nivel de exigencia aumentó notablemente con un reto inédito hasta ahora en la competición: la interpretación de grandes duetos del repertorio operístico.

Los ocho concursantes clasificados en las dos primeras galas unieron sus voces en una noche clave para definir el camino hacia la final. Como en las entregas anteriores, la música en directo fue uno de los grandes protagonistas del programa, gracias a la participación de la Franz Schubert Filharmonia bajo la dirección de Tomàs Grau.

Las interpretaciones grupales Además del repertorio clásico, la gala incluyó interpretaciones de Berghain, de Rosalía, y Die with a smile, de Bruno Mars y Lady Gaga, en línea con la vocación del formato de tender puentes entre la ópera y otros lenguajes musicales contemporáneos. Cuatro de los aspirantes (Merlyn, Esaú, Marina y Carmen), junto a Ruth Lorenzo, versionaron Berghain, una pieza del último disco LUX de Rosalía que combina electrónica, orquestación y estructuras vocales inspiradas en la tradición lírica. Los otros cuatro (Klaudya, Aseel, Guillem y Álvaro) interpretaron una versión de corte lírico de Die with a smile, de Bruno Mars y Lady Gaga, una balada contemporánea con una fuerte carga emocional, con influencias del soul y el pop orquestal.

Los duetos líricos En esta semifinal, los concursantes se enfrentaron a cuatro de los duetos más conocidos y exigentes de la lírica. Un reto que puso a prueba no solo la técnica vocal, sino también la capacidad de escucha, empaste y complicidad escénica entre las parejas. Merlyn y Carmen fueron las primeras, interpretando El dúo de las flores, un dúo para soprano y mezzosoprano de la famosa ópera Lakmé de Léo Delibes. El jurado destacó la generosidad de ambas al trabajar juntas pese a tener tesituras de voz tan distintas. Esaú y Marina interpretaron Tornami a dir che m’ami, un dueto de la ópera bufa Don Pasquale de Gaetano Donizetti. El jurado valoró la complejidad de la pieza, aunque señaló que el sonido debería haber sido más aterciopelado en algunas notas. Guillem y Aseel interpretaron el mítico dueto Papagena, Papageno de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. El jurado les felicitó por su versatilidad, su interpretación y su comicidad, pero les advirtió de no desconectar de la orquesta. Klaudya y Álvaro cerraron los duetos interpretando Un dì felice, etérea, dúo del primer acto de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. El jurado destacó su complicidad, aunque hizo algunas apreciaciones técnicas sobre la colocación de sus voces.