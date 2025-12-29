Iñaki Gabilondo, sobre la corona: "El que está poniéndole más pegas al reinado de Felipe es su padre"

Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 1942) se ha pasado toda la vida informando delante y detrás de las cámaras. Para Miguel Maldonado, ha sido una de las personas más importantes de la radio de este país, y razón no le falta. Su carrera le ha llevado por COPE, Cadena SER y un breve paso por TVE, entre otros medios de comunicación. Ambos, en Entrevista d'Or, han hecho repaso del 23F, la vivienda, la corona y la juventud. Como diría el presentador, se trata de un episodio de "una persona ridícula al lado de un caballero".

Tras descubrir que el personaje invitado era Gabilondo, Maldonado se ha visto en una encrucijada. "No puedo hacer el ridículo delante de Iñaki Gabilondo", ha confesado ante el público. Según han contado, no se conocían personalmente, aunque tuvieron un breve encuentro en el diario Público que tampoco era digno de mención. El veterano periodista hace balance sobre la profesión y recuerda que antes el ambiente en las redacciones era más "cuartelero", con todo el mundo fumando y bebiendo para aguantar el ritmo, incluso a las cinco de la mañana. "Ahora solo se oye ruido con los de deportes", asevera Gabilondo, y echa en falta que la gente hable más con sus compañeros y menos con el ordenador.

"Cada generación tiene sus batallas" Anatomía de un instante, la novela de Javier Cercas que repasa lo sucedido en torno al 23F, ha sido otro de los temas de la entrevista. Ambos coinciden en que la reciente adaptación refleja con precisión lo acontecido y que esos momentos se vivieron con mucho miedo. De hecho, Iñaki Gabilondo dice ser "el único que lo vio en directo no estando en el Congreso". Lo que parecía una votación rutinaria se convirtió en un intento de golpe de Estado. "Yo me voy", reconoce Miguel Maldonado si se hubiese visto en esa situación. También ha habido tiempo de hablar de la corona. Para Gabilondo, la gestión del rey emérito fue un "fracaso total", y eso que él mismo lo acompañó a distintos países para hacer "promo" de la democracia, como resume Maldonado. Reconoce que no se ha leído sus memorias, aunque tampoco tiene ganas, pero se trata de un monarca que ha protagonizado varias "sacudidas colosales" en la historia de España. "El mayor problema que tiene ahora el rey actual es su padre. El más gordo. El que está poniéndole más pegas al reinado de Felipe es su padre", resume el periodista. Iñaki Gabilondo, sobre el 23F: "Al llegar las tanquetas a Prado del Rey, pensamos que nos pegaban un tiro" Fran Mena Y de los reyes... a Francisco Franco. Los dos reconocen que muchos jóvenes están añorando unos tiempos que no vivieron y que limitaron muchos derechos, especialmente los de las mujeres. "Los chavales se están radicalizando, Iñaki", comenta Maldonado. Para el periodista, lo que pretenden es impugnar el sistema actual apostando por la opción más radical, por una opción que creen que les apetece pero que en realidad desconocen. Sobre la vivienda y la precariedad, dos asuntos que también preocupan a los jóvenes, Iñaki Gabilondo pide que no se enfaden con sus padres o abuelos. "Cada generación tiene sus batallas", sostiene. "¿Tú te consideras joven o mayor?", le pregunta el periodista al humorista. "Mayor. Desde los 18", reconoce Miguel Maldonado, quien cree que en realidad aparenta 30 años —en realidad tiene ya 40—, aunque las risas del público hacen caer parcialmente su discurso. "Ahora hay adolescentes de 50", apostilla Iñaki Gabilondo. "Qué vergüenza", sostiene Maldonado. La vejez, el futuro o la inteligencia artificial son otros temas que les inquietan. "Igual habría que cerrar Internet un par de años", dice el presentador de Open Play. Para él, lo ideal sería dejar en funcionamiento solo la web de Renfe y algún que otro servicio más, como ocurre en China. Y sobre la profesión de humorista, Miguel Maldonado reconoce que el truco para sobrellevar un mal día es "ser falso, un hipócrita". Si eso no funciona, la clave está en enfrentarse con el público. "Y entonces se ríen", completa Gabilondo.