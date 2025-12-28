Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 29 de diciembre al 4 de enero

El cine se cuela esta semana en la programación con una batería de estrenos que viajan por distintos géneros, épocas y emociones. Westerns clásicos llenos de polvo y venganza, comedias españolas cargadas de ironía, thrillers intensos, romances que desafían las normas y aventuras que cruzan desiertos y fronteras. Una selección variada que reúne grandes nombres del cine internacional y lo mejor del cine español para disfrutar desde el sofá de historias donde el amor, la ambición, la huida y la redención vuelven a ser protagonistas.

El clan de los ahorcados (Lunes 29 de diciembre a las 12:30 horas en La 2 y RTVE Play) Western de venganza protagonizado por Django, un hombre pacífico traicionado por un político que le arrebató todo aquello que amaba. Tras cinco años de espera, decide planear su ajuste de cuentas de una forma poco habitual. Convertido en verdugo, Django salva de la horca a varios condenados a cambio de su ayuda para destruir al hombre que lo traicionó. Unidos por la deuda y el resentimiento, formarán un clan dispuesto a llevar la venganza hasta las últimas consecuencias.

Salomón y la reina de Saba (Lunes 29 de diciembre a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Drama histórico-bíblico inspirado en el célebre relato del Antiguo Testamento. El rey David recibe una visión en la que Dios le anuncia que su hijo menor, Salomón, será su sucesor en el trono de Israel. Esta revelación desata los celos y la ambición de Adonías, su otro hijo, provocando una lucha por el poder marcada por la intriga, la traición y el destino.

Supercuñados (Lunes 29 de diciembre a las 2:35 horas en La 1 y RTVE Play) Comedia familiar sobre tres padres de familia —y cuñados entre sí— que sellan un pacto para proteger a sus hijas… especialmente de sus respectivos novios. Lo que comienza como un acuerdo bienintencionado desemboca en una serie de situaciones disparatadas donde el exceso de celo, la rivalidad y el humor se imponen. Película 'Supercuñados'

El sabor de la venganza (Martes 30 de diciembre a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Western dramático ambientado en 1875. Louise vive con su marido y sus tres hijos en una cabaña aislada cerca de la frontera mexicana. Su vida cambia brutalmente cuando cuatro forajidos irrumpen en su hogar para robar sus caballos. Durante el violento asalto, su marido, Chris Walker, es asesinado, mientras dos de los atacantes mueren en el enfrentamiento y los otros logran escapar. Marcada por la tragedia, Louise convierte el dolor en una obsesión: vengarse. Desde ese momento, educa a sus hijos en el odio y la sed de justicia, iniciando un camino implacable en el que la venganza se convierte en herencia.

Mi gran noche (Martes 30 de diciembre a las 0:05 horas en La 2 y RTVE Play) Comedia coral ambientada en un pabellón industrial a las afueras de Madrid, donde José es enviado por una ETT para trabajar como figurante en la grabación de una gala de Nochevieja. Como él, cientos de extras llevan más de una semana encerrados, fingiendo celebrar con entusiasmo una falsa llegada del Año Nuevo mientras crece la desesperación. Entre bambalinas, nada es lo que parece: Alphonso, la gran estrella musical, está dispuesto a todo para asegurarse la máxima audiencia; Adanne, joven cantante latino, se ve envuelto en un chantaje por parte de unas fans obsesivas; y los presentadores del programa compiten sin escrúpulos por ganarse el favor del productor. Mientras el espectáculo continúa, una amenaza desconocida planea sobre Alphonso, poniendo en peligro algo más que el éxito del show. Mi gran noche (2015) Mi gran noche - Película cropper

¿Podrás perdonarme algún día? (Martes 30 de diciembre a las 3:05 horas en La 1 y RTVE Play) Drama biográfico inspirado en hechos reales. Lee Israel es una prestigiosa biógrafa en decadencia que, acuciada por las deudas, comienza a falsificar cartas de escritores y celebridades fallecidas para poder pagar el alquiler. Lo que empieza como una salida desesperada se convierte en un negocio peligroso cuando las falsificaciones despiertan sospechas. Atrapada en una espiral de engaños, Lee da un paso más y empieza a robar y vender cartas auténticas de archivos literarios, sin saber que el FBI sigue de cerca sus movimientos. Una historia sobre la impostura, la supervivencia y la fragilidad del prestigio.

El árbol del ahorcado (Miércoles 31 de diciembre a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Western dramático ambientado en la época de la fiebre del oro. Joe Frail, un médico solitario y enigmático con un pasado oscuro, llega a un poblado minero de Montana buscando empezar de nuevo. Su llegada despierta desconfianza entre los habitantes, que perciben en él a un hombre contradictorio y marcado por la violencia. Tras el asalto de unos bandoleros a una diligencia, la única superviviente es una inmigrante suiza que queda temporalmente ciega a causa de una insolación. Frail se hará cargo de cuidarla hasta que recupere la vista, dando lugar a una relación marcada por la protección, el aislamiento y la redención, en un entorno tan áspero como los secretos que ambos arrastran.

Desafío en la ciudad muerta (Jueves 1 de enero a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Western de acción centrado en un conflicto marcado por el pasado y la traición. El sheriff Jack Wade salva de la horca a Clint Hollister, un antiguo compañero de fechorías, en un gesto que no basta para borrar viejas deudas. A pesar de haberle salvado la vida, la banda de forajidos liderada por Clint no le perdona que huyera con el botín del último golpe. Decididos a ajustar cuentas y recuperar el dinero, se enfrentan al sheriff en un duelo de lealtades rotas, venganza y justicia en un pueblo condenado a revivir su pasado. El western de la 2 - Desafío en la ciudad muerta

Gentleman Jo (Viernes 2 de enero a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Western fronterizo situado en el pueblo de Daglas, un territorio pendiente de pasar a manos de México. Tras la retirada del pelotón que mantenía el orden, el capitán Clay Reese queda como único representante de la ley. Mientras el relevo es aniquilado en el camino, el coronel Ferreras, un oficial mexicano sin escrúpulos, se prepara para tomar el control del pueblo y apoderarse del dinero del banco. Clay Reese deberá enfrentarse solo a una amenaza creciente en un lugar marcado por la tensión y la violencia.

Solo quiero caminar (Viernes 2 de enero a las 22:50 horas en LA 2 y RTVE Play) Tras un robo fallido, Aurora cumple condena en prisión mientras Ana cae en manos de una banda de traficantes mexicanos recién llegada a España. Félix, el líder del grupo, le ofrece matrimonio y una nueva vida en México. Gloria viaja también al país para trabajar con la banda y descubre que Ana vive atrapada en una jaula de oro. Entre violencia y alcohol, idea un plan de venganza. Con la salida de Aurora de la cárcel y la ayuda de Paloma, las mujeres se reúnen para llevar a cabo un ajuste de cuentas extremo.

Corazón roto. Fuga a Italia (Viernes 2 de enero a las 1:25 horas en La 1 y RTVE Play) Félix tiene un cromosoma extra y un amor inmenso: Emma, a quien conoce en una granja inclusiva. Cuando Emma recibe una carta de su abuelo desde Italia, sueña con viajar para conocerlo. Movidos por la ilusión y el deseo de estar juntos, ambos deciden emprender una fuga inesperada. Un viaje lleno de obstáculos, ternura y libertad que pondrá a prueba su valentía y su amor.

La tonta del bote (Sábado 3 de enero a las 19:15 en La 1 y RTVE Play) Susana, una joven huérfana ingenua y torpe, vive desde niña en casa de doña Engracia, donde se encarga de todas las tareas del hogar. Rodeada por tres sobrinos ociosos y sin recursos, la situación económica obliga a alquilar una habitación. El nuevo inquilino es Felipe, un hombre atractivo y de dudosa reputación que pronto conquista a todos con su encanto. Una comedia popular protagonizada por Lina Morgan, llena de enredos, ternura y humor costumbrista. Lina Morgan en 'La tonta del bote' de Juan de Orduña (1970)

Amor a todo gas (Sábado 3 de enero a las 0:55 horas en La 1 y RTVE Play) Un joven taxista madrileño apasionado del cante conoce por casualidad a Laura Montes, una atractiva cantante que acaba de regresar a España tras una larga ausencia. Ella oculta su verdadera identidad y se presenta como Elena, una supuesta peluquera de hotel. Entre ambos surge una relación marcada por la simpatía y el entusiasmo, que lleva a Laura a descuidar sus compromisos profesionales. Un enredo romántico lleno de música, equívocos y emoción.

Las ovejas no pierden el tren (Domingo 4 de enero a las 23:00 horas en La 2 y RTVE Play) Luisa y Alberto se trasladan al campo en busca de una vida mejor, pero la supuesta tranquilidad rural pronto revela su lado menos idílico. Mientras la pareja afronta una crisis y Luisa se obsesiona con tener un segundo hijo, otros personajes luchan con sus propias frustraciones sentimentales. Juan, hermano de Alberto, ve en su joven pareja una escapatoria vital, y Sara, la hermana de Luisa, intenta canalizar su ansiedad a través del amor. Una comedia coral sobre el paso del tiempo, las expectativas y los desajustes emocionales. 'Las ovejas no pierden el tren', la película sobre el lado bueno de no cumplir las expectativas

La novia de rojo (Domingo 4 de enero a las 1:10 horas en La 1 y RTVE Play) Roberta y León, cerca de los cuarenta y ahogados por la precariedad económica, deciden organizar una boda falsa para quedarse con el dinero de los regalos. Para llevar a cabo el plan cuentan con la ayuda de sus cómplices: Giorgio, un transformista y amigo íntimo de León, y Giada, la inconformista tía de Roberta. Sin embargo, la familia de la supuesta novia no se lo pondrá nada fácil. Una comedia de enredos sobre el amor, la necesidad y las apariencias.