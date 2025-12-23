Drake y Marwenna, la otra historia de amor imposible de 'Poldark'
- Harry Richardson y Ellise Chappel protagonizan esta pareja en la serie
- La diferencia de clases entre los dos nuevos personajes, ¿un impedimento para su amor?
disponibles en RTVE Play
Si te gustan las historias de románticas, Poldark es tu serie. Eso sí, no te encariñes con las parejas porque las historias de amor son casi siempre imposibles. Primero fue Ross y Elisabeth, después Dwigth y Caroline. Ahora es el caso de Drake y Marwenna, los nuevos personajes en una tercera y cuarta temporada en RTVE Play. Prepara los pañuelos por nos van a hacer llorar, y mucho.
Atención, esta noticia puede contener spoilers. Así que, si no has visto la serie, mejor que no sigas leyendo y vayas a RTVE Play a verla.
Un amor imposible por la diferencia de clases
Drake Carne es el hermano pequeño de Demelza. Tras la muerte de su padre, se traslada con su hermano Sam hasta Nampara. Mientras, en Trenwith, Marwenna, la prima de Elisabeth, es contratada por George Warleggan para que sea la institutriz de Geoffrey Charles.
Cuando el joven Poldark y su nueva compañía pasean por los acantilados de Cornualles, se encuentran con Sam y Drake, y el más pequeño de los Carne queda totalmente prendado de Marwenna. Una complicidad que se hace notar en el siguiente encuentro, cuando Drake le da un ramo de flores a la joven.
Tras unas miradas furtivas en la iglesia, el hermano de Demeleza vuelve a encontrarse con su flechazo en la playa. Es cuando le lleva a una cueva donde hay un pozo de los deseos, y donde Drake le regala a Marwenna una pulsera de conchas hecha por él mismo.
Poco a poco somos testigos de cómo la nueva pareja se va enamorando hasta el primer beso. Pero la diferencia de clases está muy presente a lo largo de toda la serie, y es el motivo principal de que nuestros personajes no se puedan amar en libertad.
El acto de amor de Marwenna
Demelza es la primera que se da cuenta de lo que se siente su hermano por la señorita Chynoweth, y avisa a la joven de que ese amor es imposible. Pero tras la insistencia de Drake acepta que luche por su amor.
En cambio, George Warleggan tenía una venganza preparada para Drake por haber metido sapos en su estanque. El banquero consigue que sea detenido para llevarlo al patíbulo, pero Marwenna salvará la vida de su amado a cambio de la felicidad de ambos, dejando al joven Carne y a todos los seguidores de Poldark destrozados.
¿Quieres saber cuál es este acto de amor?