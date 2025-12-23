Drake y Marwenna, la otra historia de amor imposible de 'Poldark'

Si te gustan las historias de románticas, Poldark es tu serie. Eso sí, no te encariñes con las parejas porque las historias de amor son casi siempre imposibles. Primero fue Ross y Elisabeth, después Dwigth y Caroline. Ahora es el caso de Drake y Marwenna, los nuevos personajes en una tercera y cuarta temporada en RTVE Play. Prepara los pañuelos por nos van a hacer llorar, y mucho.

Atención, esta noticia puede contener spoilers. Así que, si no has visto la serie, mejor que no sigas leyendo y vayas a RTVE Play a verla.

Un amor imposible por la diferencia de clases Drake Carne es el hermano pequeño de Demelza. Tras la muerte de su padre, se traslada con su hermano Sam hasta Nampara. Mientras, en Trenwith, Marwenna, la prima de Elisabeth, es contratada por George Warleggan para que sea la institutriz de Geoffrey Charles. Cuando el joven Poldark y su nueva compañía pasean por los acantilados de Cornualles, se encuentran con Sam y Drake, y el más pequeño de los Carne queda totalmente prendado de Marwenna. Una complicidad que se hace notar en el siguiente encuentro, cuando Drake le da un ramo de flores a la joven. Drake se enamora de Marwenna nada más verla Tras unas miradas furtivas en la iglesia, el hermano de Demeleza vuelve a encontrarse con su flechazo en la playa. Es cuando le lleva a una cueva donde hay un pozo de los deseos, y donde Drake le regala a Marwenna una pulsera de conchas hecha por él mismo. Poco a poco somos testigos de cómo la nueva pareja se va enamorando hasta el primer beso. Pero la diferencia de clases está muy presente a lo largo de toda la serie, y es el motivo principal de que nuestros personajes no se puedan amar en libertad. La pareja está interpetada por Harry Richardson y Ellise Chappell