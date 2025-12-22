5 razones para ver 'Victoria', la serie de la reina que marcó una época en Reino Unido

Victoria ha regresado a RTVE Play por Navidad. Si no pudiste verla en su momento, esta serie histórica al estilo Isabel, sobre la reina que dio nombre a toda una época en Inglaterra, te enganchará desde el primer minuto, y no podrás quitar ojo a la televisión. Una historia en la que no falta el poder, la pasión, el amor y dos protagonistas que se comen la pantalla. ¿Lo mejor? Que ya la tienes disponible en la plataforma de vídeo bajo demanda. ¿Quieres saber por qué no debes perderte la nueva ficción de sobremesa? ¡Te damos cinco razones!

La vida de la reina más importante de Inglaterra Hasta la llegada de Isabel II, que acaba de cumplir 70 años de reinado, Victoria era la reina más longeva de Inglaterra con 63 años y 216 días en un trono al que llegó tras la muerte de su tío Guillermo IV. La ficción, narra cómo con tan solo 18 años recién cumplidos, la joven Victoria tiene que ponerse una corona que todos piensan que le queda grande, pero estaban muy equivocados. Victoria de Inglaterra fue la reina que marcó toda una época en Reino Unido: la victoriana. Su determinación a la hora de tomar decisiones, con ideas claras, cambiaron el rumbo del país, de Europa y de todo el Mundo. Una historia que merece ser contada y que, hasta hora, cuenta con tres temporadas. Coronación de Victoria I de Inglaterra

Victoria y Alberto: una gran historia de amor El hombre y la mujer perfectos existen. Te avisamos, y el que avisa no es traidor: te vas a enamorar de Victoria y Alberto. Sí, de ambos, porque es una historia de amor que te cautivará. En un principio, Victoria no tiene la intención de casarse, y mucho menos con su primo Alberto, al que recuerda muy serio. Pero tras el primer encuentro entre ellos, la cosa cambia. Se enamoran y es cuando empieza una gran historia de amor que es mejor que no te pierdas. La gran boda real de Victoria con el príncipe Alberto

Dos actores que te atrapan Los encargados de dar vida a esta bonita relación son Jenna Coleman y Tom Hughes. Ambos llenan la pantalla y se meten en los papeles de Victoria y Alberto, respectivamente, de una manera brillante. La química que se percibe entre ellos traspasa la ficción, a la vez que hacen que empatices con sus personajes. Cupido juega con sus flechas y Victoria y Alberto terminan completamente enamorados Completan el reparto de la serie Rufus Sewell, como el Primer Ministro Lord Melbourne; Nigel Lindsay, como Sir Robert Peel; David Oakes, príncipe Ernesto y hermano de Alberto; Catherine Flemming, duquesa de Kent y madre de Victoria; Daniela Holtz, como la baronesa Lehzen o Alex Jennigs, Rey Leopoldo y tío de Victoria y Alberto.

Las tramas de palacio: de la realeza al servicio La historia de Alberto y Victoria no es la única de la serie. La ficción inglesa muestra lo que sucede en los grandes salones de la realeza, pero también en las cocinas de los sirvientes. Así, pasamos de las tramas palaciegas en las que el príncipe Ernesto se enamora de Harriet, duquesa de Sutherland, pero también vemos las dificultades de los que trabajan en palacio para ser lo más felices posibles. En Victoria vemos dos Inglaterras: la que no esconde su riqueza, y la de los más pobres. Y todas ellas enganchan ante la televisión.