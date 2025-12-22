¿Quién era Alberto de Coburgo? El príncipe que enamoró a Victoria del Reino Unido

Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, más conocido como el príncipe Alberto, no era del agrado de Victoria. Sin embargo, logró conquistar a su prima, y también a todos los espectadores de Victoria, serie de época que puedes disfrutar en RTVE Play ¿Quieres saber más sobre él? Te contamos algunos detalles sobre la vida del personaje interpretado por Tom Hughes, y al que Victoria no pudo resistirse.

El príncipe mecánico La primera impresión que Victoria se lleva del príncipe, es la de una persona seria, tímida, y muy estricta con todo lo que hace o dice, motivo por el que Lord Melbourne define a Alberto como "el príncipe mecánico". Un joven con unas manías que sacaban de quicio a Victoria, pero que no impidió que la reina cayera rendida a sus pies. Tom Hughes interpreta a Alberto de Coburgo

Inteligente y apuesto Después de su primer encuentro, Victoria en su diario escribió estas palabras sobre él: "Es extremadamente atractivo; su pelo es casi del mismo color que el mío; sus ojos son grandes y azules, tiene una hermosa nariz y una boca muy dulce con magníficos dientes; pero lo fascinante de su semblante es su expresión, que es lo más encantador", y la reina sucumbió a sus encantos a pesar de las primeras diferencias que tuvo con él. Alberto llega a Inglaterra con la intención de casarse con la reina Además de apuesto, Alberto era sumamente inteligente. El príncipe tuvo una educación exquisita desde que fue pequeño, hablando inglés y alemán. Era un erudito, pues el marido de la reina estudió en la Universidad de Bonn derecho, economía, filosofía, historia del arte, música, y se especializó en equitación y esgrima, deporte que le vemos practicar en la serie.

Abandonado por su madre Alberto y Victoria tuvieron una infancia muy parecida a pesar de estar separados. Si la reina no tuvo una figura paterna, Alberto y su hermano Ernesto fueron abandonados por su madre cuando eran niños, motivo por el que están tan unidos. El matrimonio de su padre con Luisa de Sajonia estuvo marcado por la infelicidad de esta, que terminó exiliada de la corte cuando el príncipe tenía solo 5 años, y no volvería a verla, pues murió a los 30 años. Tom Hughes como Alberto de Coburgo

El amigo perfecto Además de esposo, Alberto también fue para Victoria su mejor amigo. A su llegada, suplió la ausencia de Lord M, pero más tarde también se convirtió en su mayor confidente. ¿Se le puede pedir algo más? Alberto junto a Victoria en la serie